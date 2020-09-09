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    • 09.09.2020 21:29
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    indirimleri belli oldu! İşte 'ta haftanın en uygun ürünleri

    indirimleri belli oldu. Gün içerisinde marketlere giderek çeşitli ev ihtiyaçlarını alacak olan vatandaşlar tarafından ürünler araştırılmaya başlandı. Haftanın indirimli kataloğunda bu hafta Asonic Karaoke Mikrofon, Alpina Ankastre Ocak, Alpina Ankastre Fırın, 2 yıl garantili Wifi Güvenlik Kamerası, Linda Saç Kurutma Makinesi ve Sinbo Tost Makinesi uygun fiyatlarıyla ön planda yer alıyor. İşte o ürünlerin fiyat listesi

    takvim.com.tr
    ŞOK 9 Eylül aktüel kataloğu indirimleri belli oldu!

    ŞOK 9 Eylül 2020 aktüel kataloğuyla bugün onlarca fırsatlı ürün satışa sunuldu. ŞOK'ta bu hafta Rowell 32" Led TV, Alpina Ankastre Ocak, Alpina Ankastre Fırın, Linda Saç Kurutma Makinesi, Arzum Olivya Seramik Tabanlı Ütü, Sinbo Tost Makinesi, Everest 2 yıl garantili Wifi Güvenlik Kamerası, S-Link Dalgalanma Koruma Adaptörü ve Asonic Karaoke Mikrofon ürünleri fiyatlarıyla dikkat çekti. İşte ŞOK'ta haftanın en uygun ürünleri

    ŞOK 9 EYLÜL 2020 AKTÜEL KATALOĞU

    Ankastre Ocak
    • 4 Gözü gazlı
    • Doğalgaz ve LPG uyumlu
    • Gaz kesme emniyeti
    • Otomatik ateşleme
    • Emaye ızgara
    • Temperli cam
    • Yüksek verimli yanış

    32'' Led TV
    • HD • 1366x768 Çözünürlük
    • USB(Video,Müzik) • Süper dinamik kontrast
    • 3xHDMI • 1xVGA PC girişi
    • Dahili uydu alıcılı • Hızlı Tepkime Süresi

    Wifi Güvenlik Kamerası
    • 1920x1080 (2.0MP) Çözünürlük
    • 4X Dijital Zoom (Yakınlaştırma)
    • Hareket algılama
    • Dahili mikrofon
    • 128 gb'ye kadar sd kart desteği
    • Uygulama üzerinden kontrol edilebilme

    Camlı Sarkıt Avize
    • Silindir Camlı
    (15 cm uzunluk -10cm çap)
    • Gövde 22 cm çapında,
    4 mm kalınlıkta tel
    • E27 duylu
    • kablo dahil 85 cm uzunlukta

    Persil Toz Deterjan
    3 kg
    •Gülün büyüsü /Color

    ABC Hijyen Bulaşık Deterjanı

    • 1370 ml

    Garnier Mineral Saf&Temiz Deo
    • 150 ml

    +Yüz Temizleme 3'ü 1 Arada
    • 50 ml

    Petek Dinçöz kozmetik ürünleri

    Golf Maraşım
    • 500 ml
    • Sade /Çikolatalı sade /Antepfıstığı sade

    Tost Makinesi
    • Teflon kaplama ızgara pişirme yüzeyi
    • 4 tost pişirme kapasitesi • Kolay temizlenebilir
    • Kompakt tasarım sayesinde pratik kullanım imkanı
    • Isıya dayanıklı ergonomik tutma sapı
    • Dik konumda muhafaza imkanı
    • 750W
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    Haberler Ekonomi ŞOK 9 Eylül aktüel kataloğu indirimleri belli oldu! İşte ŞOK'ta haftanın en uygun ürünleri
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