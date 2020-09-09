ŞOK 9 Eylül 2020 aktüel kataloğuyla bugün onlarca fırsatlı ürün satışa sunuldu. ŞOK'ta bu hafta Rowell 32" Led TV, Alpina Ankastre Ocak, Alpina Ankastre Fırın, Linda Saç Kurutma Makinesi, Arzum Olivya Seramik Tabanlı Ütü, Sinbo Tost Makinesi, Everest 2 yıl garantili Wifi Güvenlik Kamerası, S-Link Dalgalanma Koruma Adaptörü ve Asonic Karaoke Mikrofon ürünleri fiyatlarıyla dikkat çekti. İşte ŞOK'ta haftanın en uygun ürünleri
ŞOK 9 EYLÜL 2020 AKTÜEL KATALOĞU
Ankastre Ocak
• 4 Gözü gazlı
• Doğalgaz ve LPG uyumlu
• Gaz kesme emniyeti
• Otomatik ateşleme
• Emaye ızgara
• Temperli cam
• Yüksek verimli yanış
32'' Led TV
• HD • 1366x768 Çözünürlük
• USB(Video,Müzik) • Süper dinamik kontrast
• 3xHDMI • 1xVGA PC girişi
• Dahili uydu alıcılı • Hızlı Tepkime Süresi
Wifi Güvenlik Kamerası
• 1920x1080 (2.0MP) Çözünürlük
• 4X Dijital Zoom (Yakınlaştırma)
• Hareket algılama
• Dahili mikrofon
• 128 gb'ye kadar sd kart desteği
• Uygulama üzerinden kontrol edilebilme
Camlı Sarkıt Avize
• Silindir Camlı
(15 cm uzunluk -10cm çap)
• Gövde 22 cm çapında,
4 mm kalınlıkta tel
• E27 duylu
• kablo dahil 85 cm uzunlukta
Persil Toz Deterjan
3 kg
•Gülün büyüsü /Color
ABC Hijyen Bulaşık Deterjanı
• 1370 ml
Garnier Mineral Saf&Temiz Deo
• 150 ml
+Yüz Temizleme 3'ü 1 Arada
• 50 ml
Petek Dinçöz kozmetik ürünleri
Golf Maraşım
• 500 ml
• Sade /Çikolatalı sade /Antepfıstığı sade
Tost Makinesi
• Teflon kaplama ızgara pişirme yüzeyi
• 4 tost pişirme kapasitesi • Kolay temizlenebilir
• Kompakt tasarım sayesinde pratik kullanım imkanı
• Isıya dayanıklı ergonomik tutma sapı
• Dik konumda muhafaza imkanı
• 750W