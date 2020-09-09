Koronavirüs pandemisiyle mücadele kapsamında devreye alınan işten çıkarma yasağı uzatıldı. Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile İş Kanunu uyarınca işverenin çalışanını işten çıkarma yasağı, 17 Eylül'den itibaren uzatıldı. Bu kapsamda milyonlarca çalışan "İşçi çıkarma yasağı ne kadar uzatıldı?" sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki, işten çıkarma yasağı ne zaman sona erecek? İşte o sorunun yanıtı...

İŞTEN ÇIKARMA YASAĞI NE KADAR UZATILDI?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararla, 4857 sayılı İş Kanunu'nda işçilerin iş akitlerinin feshedilmesinin önüne geçilmesine yönelik düzenlemeyi içeren geçici 10'uncu maddesinin birinci ve ikinci fıkralarında belirtilen sürelerin 17 Eylül 2020 tarihinden itibaren iki ay daha uzatılması düzenlendi.