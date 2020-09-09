Benzin ve motorin fiyatları nasıl belirleniyor?

5015 Sayılı Petrol Piyasası Kanunu ve ilgili düzenlemeler gereği akaryakıt bayileri, akaryakıt fiyatlarını belirleyici konumda değil. Pompa satış fiyatları dağıtım şirketleri tarafından belirleniyor ve tavan fiyat olarak bayilere bildiriliyor. Bayiler de istasyonlarında dağıtıcısı tarafından bildirilen fiyattan ürün satışını gerçekleştiriyor ve bu fiyat içinde oluşan marjdan kendi sözleşmeleri doğrultusunda paylarını alıyor. Nakliye maliyetlerine bağlı olarak fiyatlar küçük değişiklikler gösterebiliyor.

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