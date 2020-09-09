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    • Ekonomi
    • 09.09.2020 12:50
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    • 09.09.2020 12:50
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    Opet, , Shell , , yeni dizel (motorin) litre fiyatları! ?

    Yenişafak'ta yer alan habere göre, bu gece yarısından itibaren motorinin pompa fiyatlarına 17 kuruşluk indirim getirileceği, indirimin pompa fiyatlarına yansıyacağı belirtildi. İşte 9 Eylül , ve fiyatları... Peki Benzin ve motorin fiyatı Opet, , Shell en ucuz hangisinde satılıyor? 5015 Sayılı Petrol Piyasası Kanunu ve ilgili düzenlemeler gereği akaryakıt bayileri, akaryakıt fiyatlarını belirleyici konumda değil. Pompa satış fiyatları dağıtım şirketleri tarafından belirleniyor.

    Motorin fiyatlarına indirim geliyor! Pompaya yansıyacak

    Akaryarkıt ürünlerinden motorinin fiyatına dün itibariyle gelen 21 kuruşluk indirimin ardından bir indirim daha geleceği öne sürüldü. Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor

    MOTORİNE İNDİRİM

    Bu gece yarısından itibaren motorinin pompa fiyatlarına 17 kuruşluk indirim getirileceği, indirimin pompa fiyatlarına yansıyacağı belirtildi.

    LGP 'YE ZAM YOK

    Otogaza ise henüz zam gelmedi.

    Akaryakıt fiyatları nasıl hesaplanıyor?

    Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

    Benzin ve motorin fiyatları nasıl belirleniyor?

    5015 Sayılı Petrol Piyasası Kanunu ve ilgili düzenlemeler gereği akaryakıt bayileri, akaryakıt fiyatlarını belirleyici konumda değil. Pompa satış fiyatları dağıtım şirketleri tarafından belirleniyor ve tavan fiyat olarak bayilere bildiriliyor. Bayiler de istasyonlarında dağıtıcısı tarafından bildirilen fiyattan ürün satışını gerçekleştiriyor ve bu fiyat içinde oluşan marjdan kendi sözleşmeleri doğrultusunda paylarını alıyor. Nakliye maliyetlerine bağlı olarak fiyatlar küçük değişiklikler gösterebiliyor.

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    Haberler Ekonomi Opet, BP, Shell İstanbul, Ankara, İzmir yeni dizel (motorin) litre fiyatları! Motorin fiyatı en ucuz hangisinde satılıyor?
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