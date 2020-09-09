iPhone 12 fiyatı ne kadar olacak? iPhone 12 özellikleri nelerdir? Apple'ın yeni beklenen modeli iPhone 12 için heyecan dorukta. Ürün tanıtım etkinliğinin ne zaman olacağı merak ediliyor. iPhone 11'in yerine gelmesi beklenen modelin bu yılın en çok satan iPhone 12 modeli olacağı konuşuluyor. Peki, iPhone 12 fiyatı ne kadar? iPhone 12 fiyatı özellikleri nelerdir?

IPHONE 12 ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

iPhone 12 ailesinin 5.4, 6.1, 6.1 ve 6.7 inç olmak üzere 4 farklı modele sahip olması bekleniyor.