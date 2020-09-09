İstifa edenler kıdem tazminatı alamıyor. Ancak kadınlar için bir istisna var. Eğer yeni evlenmişlerse 1 yıl içinde başvurarak kıdem tazminatlarını alıp ayrılabilirler. Üstelik tekrar çalışmaları da mümkün. Mevcut yasalarımıza göre kıdem tazminatı almak için haksız ya da sebepsiz olarak işten çıkartılmak, veyahut da haklı bir sebeple istifa etmek yani haklı fesih gerekiyor. Ancak çalışanların kendi istekleriyle ayrılıp tazminat kazandıkları durumlar da var. Erkeklerin askere gitmeleri, emeklilik için ayrılmaları gibi... Söz konusu avantajlardan biri de evlenen kadınlar için geçerli.
NOTER KANALIYLA GÖNDERİN
Bir kadın çalışan evlendikten sonraki bir yıl içinde işyerinden ayrılıp birikmiş kıdem tazminatını alabilir. Kıdem tazminatının genel şartı olan en az 1 yıl çalışmış olmak da gerekiyor tabi. Bu haktan yararlanmak için öncelikle işverene yazılı olarak müracaat etmeniz gerekiyor.
Yazacağınız dilekçe çok önemli. Eğer dilekçede 'evlilik sebebiyle ayrılacağınız' açıkça belli etmezseniz, bu normal istifa sayılacak ve tazminat hakkınız kaybolacaktır. Dilekçenize mutlaka evlilik cüzdanı gibi nikahı ispatlayan belgeleri de ekleyin. Bizim tavsiyemiz bu dilekçelerin noter kanalıyla gönderilmesi. Böylece onaylı bir nüshası da sizde bulunur.
Bu tür ayrılıklarda yalnızca kıdem tazminatı ve diğer alacaklar talep edilebilir. İki taraf da ihbar tazminatı talebinde bulunamıyor.
HER EVLİLİĞE AYRI TAZMİNAT
İlk evliliğinde bu hakkı kullanan bir kadın çalışan ikinci bir evlilik yaptığında da şartları yine taşıyorsa kıdem tazminatı talep edebilir. Örneğin Yeşim Hanım 5 yıldır çalıştığı şirketten evlendikten bir ay sonra 5 yıllık tazminatını alarak ayrılmış olsun. Bir yıl sonra boşanan Yeşim Hanım bir başka işyerine girerek 2 yıl çalışıyor olsun. Yeni bir evlilik yaptığında bu işyerinden de ayrılarak 2 yıllık tazminatını alabilir. Burada kiminle evlendiğine bakılmıyor. Resmi nikahın yapılıp yapılmadığı yani evlilik cüzdanının verilip verilmediği önem taşıyor. Bu nedenle daha önce boşanıp tekrar evlenmiş olması sonucu değiştirmez. Kadın eski eşiyle ikinci bir evlilik yapmış olsa da tazminat alma hakkına kavuşuyor.
YARGITAY 'ÇALIŞABİLİR' DİYOR
Evlilik sebebiyle kıdem tazminatı alarak ayrılan kadınların, daha sonra tekrar çalışma konusunda ise bir engel bulunmuyor.
Hatta bu konuda Yargıtay kararları da var. Yargıtay Hukuk Genel kurulunun bir kararında "...Kadın işçiye tanınan bu hak aile birliğini koruma amacıyla getirilmiş olup çalışma hayatını evlilikle birlikte gereği gibi yürütemeyeceği düşüncesinde olan kadına yasa ile tanınmış bir olanaktır.
Bir işyerinde çalışmakta iken evlenen bir kadın yasanın tanıdığı olanaktan yararlanarak kıdem tazminatını almak suretiyle ayrılmışsa daha sonraki dönemlerde çalışma hakkını kaybettiğinden söz edilemez.
Diğer taraftan önceki işinden ayrılan kadın ayrılmasını hemen takiben çalışma hayatı ile evliliği öncekine göre daha kolaylıkla yürütebileceği yeni bir iş bularak çalışmasını da sürdürebilir" denilmektedir.