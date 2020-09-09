Vadeli Mevduat Hesabı Ne Demek?

Bankacılıkta, belirli bir süre için para yatırılan hesaba vadeli mevduat hesabı adı verilir. Mevduat, bankaya yatırılan birikimler anlamına gelir. Vadeli mevduat ise birikimlerin belli bir süreliğine faiz kazanmasını ifade eder ve bu süreye hesabın vadesi adı verilir.

Vadeli hesaplar Türk Lirası ve döviz cinsinden olabilir. Vade seçenekleri çok çeşitli olmakla birlikte genel olarak 1 ay, 3 ay, 6 ay 12 ay ve 24 aydır. Söz konusu vadeler için ödenen yıllık faiz oranları ve Türk Lirası ve diğer döviz mevduatına ödenen faiz oranları farklıdır. Vadeli mevduata ödenen faizler piyasa koşullarına göre belirlenir. Her banka farklı vadeler için farklı faiz oranları uygular.

Yatırılan paranın bağlandığı vade sonunda, hesapta bulunan ana para ve işleyen faizi ile birlikte çekilebilir. Vade sonunda hesap bakiyesi tamamen veya kısmen çekilebilir, otomatik olarak vade yenilenmesi talimatı verilebilir veya hesaba farklı bir vade tanımlanabilir.