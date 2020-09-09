Bankada parası olanlar en yüksek faiz oranlarını araştırıyor. Bu anlamda 32 günlük TL ve dolar vadeli mevduat hesabı faiz oranları listesini haberimizde verdik. 2020 Eylül ayından en yüksek faiz oranını veren banka geçen aya göre güncellendi. Burgan Bank, Eylül ayının 32 günlük vadeli mevduata en fazla faiz oranı veren banka oldu. Bankaların 32 günlük faiz oranlarında çok az da olsa faiz yükseltmesi, parası olanları sevindirmişti. Peki bankada parası olanlar, e vadeli hesap açanlar için faiz oranları artacak mı? Eylül ayında hangi bankalar 32 günlük en yüksek mevduat faiz oranı veriyor? İşte en yüksek faiz veren bankaların bilgileri ve önümüzdeki aylarda bankaların faiz konusunda nasıl bir işlem yapacağı detaylar haberimizde...
EYLÜL AYI 32 GÜNLÜK MEVDUAT FAİZ ORANLARI
Bankalar 32 günlük mevduata verdikleri faiz oranlarını güncellemeye başladı. Temmuz ayı sonunda bankaların verdiği hoş geldin faizinin özellikle e-vadeli hesap açanlara yüksek faiz vermesi yatırımcıyı endişelendirdi. Vadeli hesap faiz oranlarının düşmesiyle yatırımcılar alternatif kanallar aramaya başladı. Peki bankada parası olanlar hangi fonlara yatırım yapmalı? Konut, ihtiyaç ve taşıt kredisi indirimi derken bankalar tekrar vadeli mevduata faiz oranlarını yükseltti.
EN YÜKSEK MEVDUAT FAİZ ORANLARI EYLÜL 2020 LİSTESİ
Fİbabanka 32 günlük vadeli mevduat hesabı faizi: Yüzde 12.00
TEB 32 günlük vadeli mevduat hesabı faizi: Yüzde 12.00
Garanti Bankası 32 günlük vadeli mevduat hesabı faizi: Yüzde 11.50
Vakıfbank 32 günlük vadeli mevduat hesabı faizi: Yüzde 11.00
ICBC Bank 32 günlük vadeli mevduat hesabı faizi: Yüzde 10.70
Alternatif Bank 32 günlük vadeli mevduat hesabı faizi: Yüzde 13.00
Burgan Bank 32 günlük vadeli mevduat hesabı faizi: Yüzde 12.50
QNB Finansbank 32 günlük vadeli mevduat hesabı faizi: Yüzde 12.50
İNG Bank 32 günlük vadeli mevduat hesabı faizi: Yüzde 12.00
Odeabank 32 günlük vadeli mevduat hesabı faizi: Yüzde 12.00
Şekerbank 32 günlük vadeli mevduat hesabı faizi: Yüzde 10.50
Ziraat Bankası 32 günlük vadeli mevduat hesabı faizi: Yüzde 10.00
VADELİ DÖVİZ HESABI FAİZ ORANLARI
Alternatif Bank vadeli dolar hesabı faiz oranı yüzde 2.20
Fibabanka vadeli dolar hesabı faiz oranı yüzde 2.25
Odeabank vadeli dolar hesabı faiz oranı yüzde 2.25
Vakıfbank vadeli dolar hesabı faiz oranı yüzde 1.75
Burgan Bank vadeli dolar hesabı faiz oranı 2.75
Vadeli Mevduat Hesabı Ne Demek?
Bankacılıkta, belirli bir süre için para yatırılan hesaba vadeli mevduat hesabı adı verilir. Mevduat, bankaya yatırılan birikimler anlamına gelir. Vadeli mevduat ise birikimlerin belli bir süreliğine faiz kazanmasını ifade eder ve bu süreye hesabın vadesi adı verilir.
Vadeli hesaplar Türk Lirası ve döviz cinsinden olabilir. Vade seçenekleri çok çeşitli olmakla birlikte genel olarak 1 ay, 3 ay, 6 ay 12 ay ve 24 aydır. Söz konusu vadeler için ödenen yıllık faiz oranları ve Türk Lirası ve diğer döviz mevduatına ödenen faiz oranları farklıdır. Vadeli mevduata ödenen faizler piyasa koşullarına göre belirlenir. Her banka farklı vadeler için farklı faiz oranları uygular.
Yatırılan paranın bağlandığı vade sonunda, hesapta bulunan ana para ve işleyen faizi ile birlikte çekilebilir. Vade sonunda hesap bakiyesi tamamen veya kısmen çekilebilir, otomatik olarak vade yenilenmesi talimatı verilebilir veya hesaba farklı bir vade tanımlanabilir.
Vadeli mevduat hesabı yatırım ve birikim yapmak için en kolay ve avantajlı seçeneklerden biridir. Paranın bağlandığı vadenin erken çözülmemesi şartıyla, vadeli hesapta bulunan birikimler, işletilen faiz nedeniyle zaman içinde değer kazanır. O nedenle Vadesiz hesaba yatırılan paralar her zaman çekilebilirken, vadeli mevduat hesabına yatırılan paralar vade sonunda işleyen faiziyle birlikte çekebilir. Vadeli hesap açmak için bankaların belirlediği minimum tutar kadar para yatırmak gereklidir. Her bankanın Türk Lirası ve döviz cinsinden vadeli mevduat açtırabilmek belirlediği mimum tutar farklı olabilir. Hesabın vadesi uzadıkça ve yatırılan paranın miktarı arttıkça faiz getirisi de o kadar artar.
Tasarrufların değerlendirilmesi ve küçük birikimlerden gelir elde etmek için ideal bir yatırım seçeneği olan vadeli mevduat hesapları hem müşteriler, hem bankalar ve hem de ülke ekonomisine katkıda bulunarak birden fazla amaca hizmet eder;
Para biriktirme ve değerlendirme yöntemlerinden biri olarak vadeli mevduat hesabı yatırımcılara risksiz ve kolay gelir elde etme fırsatı sunar. Çalınma, kaybolma riskinden uzak banka güvencesinde saklanan birikimlerin bu sayede yatırıma dönüştürülerek gelir getirmesi ve enflasyona karşı değerinin korunması sağlanır.
Bankalar mevduat hesaplarına yatırılan paralarla kendilerine kaynak sağlar ve bu kaynağı hem kredi almak isteyen yatırımcılara kredi vererek yatırıma dönüştürerek bankacılık faaliyetlerini sürdürmeye devam eder.
Tasaruffların artması teşvik edilerek yastık altında atıl olarak saklanan birikimler ve kayıt dışı para ekonomiye kazandırılır, artan tasarruflar ise yatırımlara kaynak sağlayarak ülkenin kalkınmasını hızlandırır.
Vadeli Mevduat Hesabı Nasıl Açılır?
Vadeli mevduat hesabı açmak da vadesiz hesap açmak kadar kolaydır. 18 yaşını tamamlayan tüm bireyler vadeli mevduat hesabı açtırabilir. Bu işlem için bankanın sizden istediği belgelerle şubeye giderek hesap açılış sözleşmesi imzalamanız ve hesap formunu doldurmanız ve yeterlidir. Şube yetkililerine vadeli mevduat hesabınıza yatıracağınız parayı ne kadar süreyle bağlamak istediğinizi ve yatırmak istediğiniz tutarı ilettiğinizde hesap açılış işlemleriniz tamamlanır. Vadeli hesabınıza yatırmak istediğiniz tutarı diğer hesaplarınızdan transfer edibilir veya şubeden yatırabilirsiniz.