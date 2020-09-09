1- İPOTEKLİ-HACİZLİ EV ALMAYIN: Tapu kaydını detaylı bir şekilde inceleyin. Eğer haciz ve ipotek varken bilerek taşınmazı satın alırsanız, tapu devri sonrasında bunlardan sorumlu olursunuz.

2- İMARA BAKIN: Belediyeye giderek imar dosyasını inceleyin. Evi kredili alıyorsanız banka tarafından yaptırılan raporu da inceleyebilirsiniz. Çünkü bu raporlarda belediyedeki imar dosyaları inceleniyor. Böylece kaçakları, yapı kayıt belgesi var mı öğrenirsiniz. Yine gelecekte belediyenin bu arsa ile ilgili düşüncesinin ne olduğunu öğrenmek de önemli. Belediye mevcut parseli imar planı değişikliği ile farklı bir şekilde konumlandırmış, kat yüksekliğini azaltmış olabilir. Bu durumda yıkılmakta olan bir binadan daire satın almış bile olabilirsiniz.

3- SÖZLEŞME NOTERDE OLSUN: İnşaat halindeki bir taşınmazı satın almak isterseniz ve müteahhitin elinde tapu mevcut değilse mutlaka Noterden Satış Vaadi Sözleşmesi düzenlenmek zorunda. Müteahhit tapu devrini yapıyor ise kat irtifakı tapusunu devretmek şartı ile yazılı sözleşme de yapabilir. Her iki halde konut 36 ay içinde tüketiciye devredilmek zorunda.

4- TEK TARAFLI ŞART YAZILAMAZ: Müteahhit ile yapılacak olan konut satış sözleşmelerinde karşı taraf size tek taraflı olarak cezai şart yazamaz. Buna dikkat edin.

5- TEMİNATI KONTROL EDİN: İnşaat halinde bir ev alıyorsanız, müteahhit maliyetin yüzde 10'u kadar teminat sunmak zorunda. Bu teminatı belediyeden kontrol edin. Dönüşüm dışındaki projelerde de Tüketici Kanunu'na göre müteahhit teminat modellerinden birini sunmak zorunda. (Tamamlama sigortası, hak ediş modeli ya da teminat mektubu)

6- ÖNCE İNCELEYİN: Taşınmazı hiç görmeden 'eksiksiz bir şekilde ve süresinde teslim aldım' diye bir belge imzalarsanız, haklarınızı kaybedersiniz. Taşınmazı mutlaka incelemeniz ve eksikler var ise teslim almamanız gerekiyor. Bu durumda müteahhite noterden ihtarname göndererek eksik ve ayıpları gidermesi, yoksa bunları kendinizin yapacağını ve bu bedeli talep edeceğinizi belirtin.

7- İSKAN ALMAK ZORUNDA: Binayı fiilen teslim aldınız ancak müteahhit iskan belgesini almıyor ise müteahhittin sorumluluğu hiçbir zaman sona ermeyecek. Müteahhit iskan almak zorunda.

8- GERÇEK BEDELİ GÖSTERİN: Gayrimenkulü satan kişi veya emlakçı değerini düşük göstermek isteyebiliyor. Ancak bunun iki tehlikesi var. İlki, Maliye bu şekilde yapılan satışların peşine düşüyor ve hem aradaki fark kadar harcı alıyor hem de ceza kesiyor. İkincisi, satıcının üçüncü kişilere veya bankalara borcu var ise ve siz tapuyu çok düşük bedelle satın alırsanız bu satış iptal olabiliyor. 9- İADE HAKKI VAR: Aldığınız daireyi hiçbir gerekçe göstermeden 14 gün içinde iade edebilirsiniz, bu durumda alınan tüm bedeller tüketiciye iade edilir.

10- AİDAT KABUS OLMASIN: Kira rakamlarını bulan aidatlar sitede yaşayanların en önemli sorunlarından biri haline geldi. Bu nedenle ev alırken yönetim planını mutlaka inceleyin. Örneğin; 1+1 ve 4+1 dairelerin aynı şekilde aidat ödenmesine yönelik bir yönetim planı var ise 1+1 eve yüksek ödeme yaparsınız.