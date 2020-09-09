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    • Ekonomi
    • 09.09.2020 Gazete
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    Çocuklara işçilere destek: 129 bin çocuk için 134 milyon lira

    129 bin çocuk için 134 milyon liralık Sosyal ve ödemeleri başladı. Ücretsiz izinde olanların de hesaplara yatırıldı.

    Çocuklara işçilere destek

    Ücretsiz izinde olanlara, ihtiyaç sahibi ailelere destek ödemeleri dün başladı. Çalışma Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, dün başlayan Sosyal ve Ekonomik Destek Hizmeti (SED) ödemelerinin 15 Eylül'e kadar süreceğini belirterek, "SED hizmetinden yararlanan 129 bin çocuğumuz için 134 milyon lira ödeme yapacağız" dedi.



    Ağustos'a ilişkin Nakdi Ücret Desteği ödemelerinin de dün başladığını açıklayan Selçuk, "Kimlik numaralarının sonu 0-2-4 olanlar dün paralarını alırken, 6-8 olanlara destek bugün yatırılacak" diye konuştu.
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