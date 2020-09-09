Çocuklara işçilere destek: 129 bin çocuk için 134 milyon lira

Ücretsiz izinde olanlara, ihtiyaç sahibi ailelere destek ödemeleri dün başladı. Çalışma Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, dün başlayan Sosyal ve Ekonomik Destek Hizmeti (SED) ödemelerinin 15 Eylül'e kadar süreceğini belirterek, "SED hizmetinden yararlanan 129 bin çocuğumuz için 134 milyon lira ödeme yapacağız" dedi.