Dolar ve euro ne kadar oldu sorusu piyasalardaki gelişmeleri takip edenler tarafından merakla sorgulanıyor. Bugün İstanbul serbest piyasada dolar 7,4870 liradan güne başladı. Serbest piyasada günün ilk saatlerinde 8,8180 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 8,8200 lira olarak belirlendi. Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 7,4840 lira, avronun satış fiyatı ise 8,8120 lira olmuştu. İşte 9 Eylül dolar alış satış fiyatları...
DOLAR VE EURO NE KADAR OLDU?
AVRUPA BORSALARI GÜNE YÜKSELİŞLE BAŞLADI
Avrupa borsaları, dünkü sert düşüşün ardından yeni güne alıcılı başladı.
Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,6 artışla 366 puan, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,9 değer kazancıyla 13.080 puan oldu.
İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,8 yükselişle 5.977 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,6 primle 5.005 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,5 değer kazancıyla 6.985 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,6 artışla 19.493 puanda seyrediyor.
Avro/dolar paritesi, saat 10.40 itibarıyla yatay bir seyirle 1,1775 seviyesinden işlem görürken, Brexit gelişmeleri sonrası değer kaybetmeye devam eden sterlin/dolar paritesi düşüşünü üst üste 6'ncı güne taşıdı ve şu sıralarda önceki kapanışa göre yüzde 0,3 azalışla 1,2939 seviyesinde bulunuyor.
Analistler, yarın toplanacak Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) genişleyici adımlara devam edeceği beklentisi ve ABD vadeli işlem piyasalarındaki alıcılı seyre paralel Avrupa borsalarının güne yükselişle başladığını ancak aşağı yönlü risklerin de hala masada olduğunu belirtti.
AB ile İngiltere arasında son aşamasına gelinen Brexit görüşmelerinde balık avlama bölgeleri ve Kuzey İrlanda ile ticaret konusunda iki tarafın anlaşamadığını ifade eden analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısına ilişkin olumsuz haber akışının da risk algısını artırdığına dikkati çekti.
Kovid-19 aşısının geliştirilmesi için çalışmalarını sürdüren ve bu alanda en önde gelen adaylardan olan AstraZeneca, dün çalışmalarını geçici bir süreliğine durdurduğunu açıkladı.
Analistler, bugün veri gündeminin zayıf olduğunu, Kovid-19 tedavisine ilişkin haber akışı ve Doğu Akdeniz başta olmak üzere jeopolitik gelişmelerin gündemin odağındaki yerini koruduğunu bildirdi.
ASYA BORSALARI GERİLEDİ
Asya borsalarında satış ağırlıklı bir seyir izlendi.
New York borsasının dün teknoloji hisseleri öncülüğünde sert düşmesinin ardından küresel pay piyasalarında oluşan negatif hava, yeni işlem gününde Asya'ya taşındı.
Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1 azalışla 23.033 puandan günü tamamlarken, dolar/yen paritesi yüzde 0,2 değer kaybederek 105,8 seviyelerine geriledi.
Çin'de ağustos ayında yıllık enflasyon yüzde 2,7'den yüzde 2,4'e geriledi. Verilerin ardından kapanışa yakın Şanghay bileşik endeksi yüzde 1,4 düşüşle 3.270 puan oldu.
Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,9 azalışla 38.020 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1 kayıpla 24.390 puanda ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,4 gerilemeyle 2.376 puanda seyrediyor.
SERBEST PİYASADA DÖVİZ AÇILIŞ FİYATLARI
İstanbul serbest piyasada dolar 7,4870 liradan, avro 8,8200 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 7,4850 liradan alınan dolar, 7,4870 liradan satılıyor. 8,8180 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 8,8200 lira olarak belirlendi.
Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 7,4840 lira, avronun satış fiyatı ise 8,8120 lira olmuştu.