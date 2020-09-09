Dolar ve euro ne kadar oldu sorusu piyasalardaki gelişmeleri takip edenler tarafından merakla sorgulanıyor. Bugün İstanbul serbest piyasada dolar 7,4870 liradan güne başladı. Serbest piyasada günün ilk saatlerinde 8,8180 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 8,8200 lira olarak belirlendi. Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 7,4840 lira, avronun satış fiyatı ise 8,8120 lira olmuştu. İşte 9 Eylül dolar alış satış fiyatları...

DOLAR VE EURO NE KADAR OLDU?