Bitcoin kritik sınırın üzerinde işlem görüyor





İş Yatırım Youtube kanalında Bitcoin fiyatındaki gelişmeleri değerlendiren analist Şant Manukyan, içinde bulunduğumuz süreçte yaşanan fiyat kırılmasının "hayırlı bir kırılma olmadığı"nın altını çizdi. Bitcoin fiyatı düşer mi, yoksa yükselir mi? sorularına yanıt arayanları bilgilendiren Manukyan, yükselişin çok zaman geçmeden gerçekleşmesi gerektiğini savundu ve "Bitcoin'in piyasaya adapte olduğunu" söyledi.



Wall Street tarafından destek gördükçe geleneksel piyasa ile Bitcoin'in korelasyonun arttığına da işaret eden Manukyan, son fiyat kırılmasının yatırımcıların moralini bozduğuna da dikkat çekti ve ekledi: "Hisse senedi piyasası yüzde 4.0 düşerken, fiyatı sabit kalan veya yukarı giden Bitcoin portföylerimiz için çok daha faydalı olurdu, ama net bir kırılma yaşandı."



ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para basmasının ve enflasyondaki artışın Bitcoin ve altın benzeri değer varlıkları için önemli olmaması gerektiğine dikkat çekerek, "Enflasyon dönemlerine baktığınıza sadece altın yükselir diye bir durum yok. Bu zamanlarda konut fiyatı da yükselir, araba da yükselir, pek çok varlık enflasyon döneminde zaten yükselir" diye ekledi.