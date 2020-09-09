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    • Ekonomi
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    • 09.09.2020 08:47
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    2. el otomobil alacaklar dikkat! Sıfır otomobil ile makas iyice açıldı! Fiat, Renault, Volkswagen, Toyota...

    otomobil fiyatları koronavirüs nedeniyle sıfır araç üretim yapılmamasını fırsat bilip bir anda yükselmişti. Otomobil piyasasındaki sert hareketlilik hala devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde yapılan düzenlemesinin ardından fiyatlar yeniden düzenlenirken sıfır otomobil bulunamaması nedeniyle ikinci el fiyatları hızla yükseldi. İkinci elde otomobillerdeki bu suni artış alıcıları da isyan ettirdi.

    Otomobil piyasasında fiyatlarda çok sert hareketler yaşanıyor. En son yapılan ÖTV düzenlemesinin ardından otomobil firmaları yeni fiyatlarını belirlerken piyasada sıfır otomobil bulunmaması nedeniyle ikinci elde de fiyatlar hızlı yükseldi. Hürriyet'te yer alan habere göre, Sıfırı henüz bayide olmasa da liste fiyatı 162 bin lira olan otomobile ikinci el ilan sitelerinde 216 bin lira fiyat yazılmaya başlandı.

    İşte sıfır ve ikinci el makası açık olan otomobiller
    Fiat Egea 1.4 Fire

    Sıfır fiyatı: 110.900 lira

    İkinci el fiyatı: 148.000 lira

    Citroen C Elysee

    Sıfır fiyatı: 163.750 lira

    İkinci el fiyatı: 178.000 lira

    Renault Clio 1.0 SCe

    Sıfır fiyatı: 133.900 lira

    İkinci el fiyatı: 155.000 lira

    Volkswagen Polo 1.0

    Sıfır fiyatı: 165.900 lira

    İkinci el fiyatı: 200.000 lira

    Toyota Corolla 1.6 Vision otomatik

    Sıfır fiyatı: 162.100 lira

    İkinci el fiyat: 216.000 lira

    Nissan Micra

    Sıfır fiyatı: 161.400 lira

    İkinci el fiyatı: 209.000 lira

    Hyundai i10 1.0 MPI

    Sıfır fiyatı: 130.070 lira

    İkinci el fiyatı: 145.000 lira

    Seat Ibiza

    Sıfır fiyatı: 179.500 lira

    İkinci el fiyatı: 212.000 lira
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    Haberler Ekonomi 2. el otomobil alacaklar dikkat! Sıfır otomobil ile makas iyice açıldı! Fiat, Renault, Volkswagen, Toyota...
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