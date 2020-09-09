2. el otomobil alacaklar dikkat! Sıfır otomobil ile makas iyice açıldı! Fiat, Renault, Volkswagen, Toyota...

Otomobil piyasasında fiyatlarda çok sert hareketler yaşanıyor. En son yapılan ÖTV düzenlemesinin ardından otomobil firmaları yeni fiyatlarını belirlerken piyasada sıfır otomobil bulunmaması nedeniyle ikinci elde de fiyatlar hızlı yükseldi. Hürriyet'te yer alan habere göre, Sıfırı henüz bayide olmasa da liste fiyatı 162 bin lira olan otomobile ikinci el ilan sitelerinde 216 bin lira fiyat yazılmaya başlandı.