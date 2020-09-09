





Yüksek eğitimli kişilerin işgücü piyasasındaki bir diğer avantajı, kayıtlı istihdamda yer alma düzeylerinin daha fazla olması. ILO araştırması da işgücünün eğitim düzeyi ile kayıtlı işlere erişim ihtimali arasında güçlü bir ilişkinin olduğunu ortaya koyuyor. Bu anlamda, verilerin mevcut olduğu tüm ülkelerde yüksek eğitimli işgücünün temel veya düşük eğitimli işgücüne kıyasla daha düşük düzeyde kayıt dışılık oranına sahip olduğu görülüyor.

Dikkat çeken proje Yüksek eğitimli gençler işgücü piyasasına daha iyi hazırlanmak için daha fazla çaba sarf ediyor. Çünkü, çalışma yaşamına katıldıklarında çok beklemeden kaliteli bir işe girmek gibi bir hedefleri var. Ancak işgücü piyasasındaki şartlar her zaman eğitimli gençlerin hayal ettiği gibi olmayabiliyor. Dolayısıyla, eğitimli gençler işsizlik riski ile karşı karşıya kalabiliyorlar.









Diğer taraftan, iş deneyimi olan veya daha önce staj yapmış olan gençlerin iş bulma ihtimalleri yükseliyor. Ancak Kovid-19 salgını döneminde staj olanaklarının daha kısıtlı olduğu görülüyor. Öğrencilerin başarılı bir yükseköğretim süreci geçirmeleri, alanlarında uzmanlık kazanabilmeleri ve işgücü piyasasına geçişte zorluk çekmemeleri açısından eğitim sürecinde staj yapmaları, bir anlamda işgücü piyasası ile "tanışmaları" son derece önemli. Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanlığı koordinasyonunda, bakanlıklar, bakanlıklara bağlı ve ilgili kuruluşlar ile özel sektörden gönüllü işverenlerin işbirliğiyle üniversite öğrencilerine yönelik hazırlanan staj programı "Staj Seferberliği" bu bakımdan dikkat çekici bir proje. Projeye aynı zamanda Hazine ve Maliye Bakanlığı da destek veriyor.