İstanbul'da ATM farelerinin yeni bir dolandırıcılık yöntemine başvurdukları özel bir bankanın ihbarı sonrası ortaya çıktı. Olay İstanbul'da meydana geldi. Özel bir bankanın müşterisi olan H.B., ATM üzerinden para yatıracağı sırada bankaya müracaat ederek para sıkıştığını iddia etti. Banka ise şirket politikaları gereği ATM'yi kontrol etmeden müşterilerinin mağdur olmaması adına kredi kartlarında 5 bin lira, hesap kartlarında ise 2 bin liraya kadar anında ödeme gerçekleştiriyor.