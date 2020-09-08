Türkiye'de online alışveriş mağazacılığında en önemli sitelerden bir tanesi olan Trendyol yaz sonu indirimlerine başladı. Türkiye'nin en büyük ve en popüler online alışveriş siteleri arasında yer alan Trendyol, 2010 yılının Mart ayından bu yana kullanıcılarına geniş bir ürün yelpazesi ve güvenilir bir alışveriş imkanı sunuyor. Birbirinden kaliteli binlerce markanın yer aldığı Trendyol online alışveriş platformunda yer alan milyonlarca ürünü en hesaplı fiyata satın alabilirsiniz. Müşterilerin ihtiyaç duyabileceği her alanda ürünün yer aldığı online alışveriş mağazasında, kampanyanın ilk gününde çok sayıda üründe stoklar tükendi. İşte Trendyol yüzde 90 indirimle en çok satılan ürünler
Trendyol Büyük Eylül İndirimleri başladı!
Müşterilerin ihtiyaç duyabileceği her alanda ürünün yer aldığı online alışveriş mağazasında, kampanyanın ilk gününde çok sayıda üründe stoklar tükendi. Firmaların en çok satılan ürünleri ise şu şekilde oldu.
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Trendyol Süpermarket Ürünlerinde İndirim!
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