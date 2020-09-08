Günümüzde yiyecek ve içecek ürünlerinde katkı maddelerinin kullanımı hayli artış gösterdiği için, sağlık bir yaşam sürdürmek isteyen insanlar organik gıda tüketimine daha çok önem vermeye başlamışlardır. Bu nedenle arazisi ya da bahçe sahibi olup, evde ek iş yapmak isteyen bireyler için organik gıda üreticiliği yapmak iyi bir fırsattır.
Ürün Paketleme İşleri: Günümüzde ürün paketleyerek evde gelir sağlayan insanları sayısı oldukça çoktur. Bu işi veren firmalar ve fabrikalar aracılığı ile evde paketleme işi yaparak kazanç sağlanabilmektedir. Evde kına, kürdan, mandal, çorap, balon, takı ürünleri, sabun, plastik bardak ve çatal kaşık ve nikâh şekeri paketleme gibi işler yapılabilmektedir. Paketleme işlerini veren firmalara, toptancılara ve fabrikalara internet üzerinden ya da yakın çevredeki işyerlerini araştırmak suretiyle ulaşılabilmektedir.El İşi Ürünleri Üretip Satmak: Evde el işleri yapıp satmak günümüzde çoğu kadının gerçekleştirdiği iş kollarından biridir. Hırka, yelek, örgü, patik, oyalı eşarplar ve dantel ürünleri yapılıp satılabilmektedir. Bunların yanı sıra bileklik, kolye, küpe gibi takı eşyaları yapıp satmakta mümkün olmaktadır. Bu ürünlerin satışı ise, sosyal medya hesaplarından, çeşitli toptancılar aracığıyla ya da pazarlarda rahatlıkla yapılabilmektedir.
Ev Yemekleri Yapıp Satmak: Eli lezzetli olan her insanın yapabileceği bir iş olan evde yemek yapıp satmak, günümüzde oldukça popüler olan işlerden biri haline gelmiştir. Yapılan bu yemekler internet üzerinden tanıtımı yapılarak satılabilir. Bunun dışında bazı ufak işletmelerde şirketlerinde çalışan elemanları için evde yapılan yemekleri satın almayı tercih etmektedirler, bununla ilgili ilanlar net üzerinde yayınlanmaktadır, bu ilanlara ulaşarak yapılan yemeklerin satışı kolaylıkla gerçekleştirilebilir.
Ev yemekleri dışında pasta, börek, poğaça ya da tatlı çeşitlerini yapıp satmakta mümkündür. Bu işten belli bir çevre edildiği takdirde, ilerleyen zamanlarda ufak bir dükkân açarak, ev yemekleri satışı yapılabilmektedir.Evden Makale Yazma İşi: Evden makale yazma işi günümüzde birçok kadının, erkeğin, öğrencilerin ve emeklilerin tercih ettiği ek işlerden biridir.
Özgün bir yazı tarzı, iyi bir imla bilgisi ile yapılabilen makale yazma işleri, yazılan makalelerin çokluğuna göre aylık olarak da iyi bir kazanç edilmesini sağlamaktadır. Bu iş için internet üzerinden makale işi veren firmalara ulaşmak gerekmektedir.
Kelime sayısına göre belli bir kazanç edilen makale yazma işi, evden yapılan işler içinde günümüzde gittikçe daha da popüler olan işlerden biri haline gelmiştir.
Sabun Üretip Satmak: Sabun üretimine dair, Youtube üzerinde yapım aşamalarını öğreten birçok öğretici kanal bulmaktır. Özellikle kokulu sabunların iyi bir satış potansiyeli bulunmaktadır. Üretilen bu sabunların satışı, internette bulunan ilgili satış sitelerine abone olarak kolaylıkla gerçekleşebilmektedir.
Evden Yaşam Koçluğu: Günümüzde evde yapılan işler arasında evden yaşam koçluğu işi de artmıştır. Yaşam koçluğu, ilgili kurslar aracılığı ile sertifika alarak gerçekleşmektedir. Her hangi bir okul bitirme zorunluluğu bulunmamaktadır. Yaşam koçluğunun amacı, ilişkilerinde ya da iş hayatlarında bir takım zorluklar yaşayan insanlara destek olup, zorluk çekilen noktalarda ihtiyaç duyulan çözüm yollarını ilgili insanlara iletmektedir.