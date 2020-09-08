Milyonlarca kişi toplantıyı bekliyor! 5 talep görüşülecek! Gerçekleşirse...

Kamu Personeli Danışma Kurulu (KPDK) toplantısı için hazırlıklar sürüyor. Milyonlarca emekli toplantıda görüşülecek konuları merak ederken bazı talepler ön plana çıktı. Talepler hayata geçerse milyonlarca emekli bu imkanlardan yararlanacak. Toplantıdan çıkacak kararları bekleyen emekli vatandaşlar hangi taleplerin görüşüleceğini merak ediyor. Toplu sözleşmede karara bağlanmayan talepler, Kamu Personeli Danışma Kurulu'na taşınıyor.

5 TALEP GÜNDEME GELİYOR

Emekliler, memur konfederasyonları tarafından toplu sözleşme masasına taşınan 5 talebin KPDK gündemine alınıp karara bağlanmasını bekliyor.