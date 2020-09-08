ŞOK'ta haftanın indirimli ürün listesi, yarın marketlere giderek çeşitli ev ihtiyaçlarını alacak olan vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Haftanın indirimli kataloğunda bu hafta Asonic Karaoke Mikrofon, Alpina Ankastre Ocak, Alpina Ankastre Fırın, 2 yıl garantili Wifi Güvenlik Kamerası, Linda Saç Kurutma Makinesi ve Sinbo Tost Makinesi uygun fiyatlarıyla ön planda yer alıyor. Peki, ŞOK 9 Eylül 2020 aktüel kataloğunda başka neler var? İşte o ürünlerin fiyat bilgisi

ŞOK 9 EYLÜL 2020 AKTÜEL KATALOĞU

Ankastre Ocak

• 4 Gözü gazlı

• Doğalgaz ve LPG uyumlu

• Gaz kesme emniyeti

• Otomatik ateşleme

• Emaye ızgara

• Temperli cam

• Yüksek verimli yanış