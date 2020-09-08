ŞOK'ta haftanın indirimli ürün listesi, yarın marketlere giderek çeşitli ev ihtiyaçlarını alacak olan vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Haftanın indirimli kataloğunda bu hafta Asonic Karaoke Mikrofon, Alpina Ankastre Ocak, Alpina Ankastre Fırın, 2 yıl garantili Wifi Güvenlik Kamerası, Linda Saç Kurutma Makinesi ve Sinbo Tost Makinesi uygun fiyatlarıyla ön planda yer alıyor. Peki, ŞOK 9 Eylül 2020 aktüel kataloğunda başka neler var? İşte o ürünlerin fiyat bilgisi
ŞOK 9 EYLÜL 2020 AKTÜEL KATALOĞU
Ankastre Ocak
• 4 Gözü gazlı
• Doğalgaz ve LPG uyumlu
• Gaz kesme emniyeti
• Otomatik ateşleme
• Emaye ızgara
• Temperli cam
• Yüksek verimli yanış
32'' Led TV
• HD • 1366x768 Çözünürlük
• USB(Video,Müzik) • Süper dinamik kontrast
• 3xHDMI • 1xVGA PC girişi
• Dahili uydu alıcılı • Hızlı Tepkime Süresi
Wifi Güvenlik Kamerası
• 1920x1080 (2.0MP) Çözünürlük
• 4X Dijital Zoom (Yakınlaştırma)
• Hareket algılama
• Dahili mikrofon
• 128 gb'ye kadar sd kart desteği
• Uygulama üzerinden kontrol edilebilme
Camlı Sarkıt Avize
• Silindir Camlı
(15 cm uzunluk -10cm çap)
• Gövde 22 cm çapında,
4 mm kalınlıkta tel
• E27 duylu
• kablo dahil 85 cm uzunlukta
Persil Toz Deterjan
3 kg
•Gülün büyüsü /Color
ABC Hijyen Bulaşık Deterjanı
• 1370 ml
Garnier Mineral Saf&Temiz Deo
• 150 ml
+Yüz Temizleme 3'ü 1 Arada
• 50 ml
Petek Dinçöz kozmetik ürünleri
Golf Maraşım
• 500 ml
• Sade /Çikolatalı sade /Antepfıstığı sade
Tost Makinesi
• Teflon kaplama ızgara pişirme yüzeyi
• 4 tost pişirme kapasitesi • Kolay temizlenebilir
• Kompakt tasarım sayesinde pratik kullanım imkanı
• Isıya dayanıklı ergonomik tutma sapı
• Dik konumda muhafaza imkanı
• 750W