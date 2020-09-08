BİM 8 Eylül Salı aktüel kataloğuyla bugünden itibaren marketlere gelen yeni ürünler merak edilmeye başlandı. BİM'de bu hafta Mikrofon Görünümlü EDT Parfüm, Olips Active Ice Tea Aromalı Şeker, Namet Dana Füme Kavurma, Dermocell Desenli Maske Tek Kullanımlık, Lokum Aşkı Cevizli Sultan Sarma Lokum, Erpiliç Piliç Göynük Köfte, Amasya Et Yemeklik Pastırma, Bahçıvan Tam Yağlı Kaşar Peynir ürünleri dikkat çekiyor. İşte BİM 8 Eylül Salı aktüel kataloğu ürünleri
BİM 8 EYLÜL SALI AKTÜEL KATALOĞU
Luppo
Sandviç Kek
• 182 g
• Bitter çikolatalı ve portakallı
Namet
Dana Füme Kavurma
• 100 g
Maret
Dana Uzun Sosis
• 5'li
• 240 g
Derby Samurai 3
Tıraş Bıçağı
• 3 bıçaklı
• 14'lü
Nivea
Nemlendirici Bakım Kremi
• 50 ml
• Essentials
Oslo
Kremalı Gofret
• 1 kg
• Fındıklı / Vanilyalı
Fakir
Çamaşır Hijyeni
• 1500 ml
Miss
Sıvı Arap Sabunu
• 1+1 L
Bind Activit
Kireç Çözücü Tablet
• 3x15 g
Dermocell
Desenli Maske Tek Kullanımlık
• 10'lu kutu