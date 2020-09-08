Kredi faiz oranlarında son gelişmeler bankalara uğrayıp kredi çekmeyi düşünenler tarafından merak ediliyor. İhtiyaçlarını bankalardan kredi çekerek almak isteyenler düşük faizli kredi fırsatının sona ermesiyle birlikte on güncel durumu öğrenmek istiyor. Kamu bankaları ve özel bankalar tarafından kredi faiz oranlarında bazı değişikliklere gidildi. İşte banka banka güncel kredi faiz oranları
AKBANK
Konut: 1.19
Taşıt: 1.33
İhtiyaç: 1.57
GARANTİ BBVA
Konut: 1.29
Taşıt: 1.47
İhtiyaç: 1.44
YAPI KREDİ
Konut: 1.45
Taşıt: 1.25
İhtiyaç: 1.25
VAKIFBANK
Konut: 1.09
Taşıt: 1.15
İhtiyaç: 1.24
QNB FİNANSBANK
Konut: 1.49
Taşıt: 1.45
İhtiyaç: 1.07
ZİRAAT BANKASI
Konut: 1.09
Tüketici: 1.24
Taşıt: 1.15
HALKBANK
Konut: 0.99
İhtiyaç: 1.21
Taşıt: 1.15
İŞ BANKASI
Konut: 1.15
Taşıt: 1.20
İhtiyaç: 1.30
DENİZBANK
Mortgage: 1.29
Taşıt: 1.46
İhtiyaç: 1.66
TEB
Konut: 1.29
Taşıt: 1.26
İhtiyaç: 1.2