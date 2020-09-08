Kredi faiz oranlarında son gelişmeler bankalara uğrayıp kredi çekmeyi düşünenler tarafından merak ediliyor. İhtiyaçlarını bankalardan kredi çekerek almak isteyenler düşük faizli kredi fırsatının sona ermesiyle birlikte on güncel durumu öğrenmek istiyor. Kamu bankaları ve özel bankalar tarafından kredi faiz oranlarında bazı değişikliklere gidildi. İşte banka banka güncel kredi faiz oranları

AKBANK

Konut: 1.19

Taşıt: 1.33

İhtiyaç: 1.57

GARANTİ BBVA

Konut: 1.29

Taşıt: 1.47

İhtiyaç: 1.44