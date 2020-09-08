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    • Ekonomi
    • 08.09.2020 22:54
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    • 08.09.2020 22:54
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    nda son gelişmeler! Ziraat, Vakıfbank, Garanti, Akbank kredi faizi ne kadar oldu?

    Bankalar tarafından internet siteleri üzerinden yapılan son kredi faiz oranı açıklamalarını takip edenler güncel durum hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Kredi çekerek ev ya da araba almayı düşünler güncel faiz oranlarını incelemek ve bu bağlamda bir karar vermek istiyor. Kamu bankaları ve özel bankalar nı değiştirerek yeni oranları vatandaşlarla paylaştı. Ancak unutmamanız gereken şey, çekmek istediğiniz kredi limitine ve vadesine göre faiz oranlarında ufak değişiklikler yaşanabiliyor.

    Kredi faiz oranları ne kadar oldu?

    Kredi faiz oranlarında son gelişmeler bankalara uğrayıp kredi çekmeyi düşünenler tarafından merak ediliyor. İhtiyaçlarını bankalardan kredi çekerek almak isteyenler düşük faizli kredi fırsatının sona ermesiyle birlikte on güncel durumu öğrenmek istiyor. Kamu bankaları ve özel bankalar tarafından kredi faiz oranlarında bazı değişikliklere gidildi. İşte banka banka güncel kredi faiz oranları

    AKBANK

    Konut: 1.19
    Taşıt: 1.33
    İhtiyaç: 1.57

    GARANTİ BBVA

    Konut: 1.29
    Taşıt: 1.47
    İhtiyaç: 1.44

    YAPI KREDİ

    Konut: 1.45
    Taşıt: 1.25
    İhtiyaç: 1.25

    VAKIFBANK

    Konut: 1.09
    Taşıt: 1.15
    İhtiyaç: 1.24

    QNB FİNANSBANK

    Konut: 1.49
    Taşıt: 1.45
    İhtiyaç: 1.07

    ZİRAAT BANKASI

    Konut: 1.09
    Tüketici: 1.24
    Taşıt: 1.15

    HALKBANK

    Konut: 0.99
    İhtiyaç: 1.21
    Taşıt: 1.15

    İŞ BANKASI

    Konut: 1.15
    Taşıt: 1.20
    İhtiyaç: 1.30

    DENİZBANK

    Mortgage: 1.29
    Taşıt: 1.46
    İhtiyaç: 1.66

    TEB

    Konut: 1.29
    Taşıt: 1.26
    İhtiyaç: 1.2
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    Haberler Ekonomi Kredi faiz oranlarında son gelişmeler! Ziraat, Vakıfbank, Garanti, Akbank kredi faizi ne kadar oldu?
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