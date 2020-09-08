Altın fiyatlarında son dakika değişimleri yaşanmaya devam ediyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre 0,4 azalışla 462 bin liradan tamamladı. Altın piyasasında, en düşük 461 bin lira, en yüksek 465 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,4 azalışla 462 bin liradan tamamladı. Peki, 8 Eylül anlık tam, yarım, cumhuriyet altın fiyatları ne kadar oldu? İşte altın fiyatlarında son durum...

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?