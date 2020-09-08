Altın fiyatlarında son dakika değişimleri yaşanmaya devam ediyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre 0,4 azalışla 462 bin liradan tamamladı. Altın piyasasında, en düşük 461 bin lira, en yüksek 465 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,4 azalışla 462 bin liradan tamamladı. Peki, 8 Eylül anlık tam, yarım, cumhuriyet altın fiyatları ne kadar oldu? İşte altın fiyatlarında son durum...
ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
|PAZARTESİ
|SALI
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|24 Ayar Külçe Altın(Gr.)
|462,30
|462,50
|460,30
|460,50
|Cumhuriyet Ata Lira
|3.048,00
|3.069,00
|3.035,00
|3.056,00
|22 Ayar Bilezik(Gr.)
|422,00
|426,00
|420,00
|425,00
|Lira(Tam) Ziynet
|2.979,00
|2.999,00
|2.965,00
|2.985,00
|Yarım Ziynet
|1.489,00
|1.499,00
|1.483,00
|1.493,00
|Çeyrek Ziynet
|745,00
|750,00
|741,00
|746,00
Küresel emtia piyasalarında;
- Brent petrol yüzde 5.57 düşüşle 40.20 dolar,
- Batı Teksas yüzde 6.23 düşüşle 37.47 dolar,
- altın yüzde 0.54 düşüşle 1,918.42 dolar,
- gümüş yüzde 1.90 düşüşle 26.34 dolar,
- bakır yüzde 0.18 artışla 6,792.00 dolar,
- platin yüzde 0.51 artışla 914.15 dolar,
- paladyum yüzde 0.66 düşüşle 2,283.67 dolar düzeyindeydi.
ALTININ KİLOGRAMI 462 BİN LİRAYA GERİLEDİ
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 462 bin liraya geriledi.
Altın piyasasında, en düşük 461 bin lira, en yüksek 465 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,4 azalışla 462 bin liradan tamamladı.
KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 1 milyar 132 milyon 689 bin 229,72 lira, işlem miktarı ise 2.478,39 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 1 milyar 138 milyon 25 bin 760,27 lira oldu.
Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Vakıf Katılım Bankası, Standart Kıymetli Madenler, Turan Kıymetli Madenler, Kuveyt Türk Katılım Bankası ve Nil Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.
ALTININ ONSU 1.926,48 DOLAR
Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.25 itibarıyla 1.926,48 dolardan işlem görüyor.
Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre 0,4 azalışla 462 bin liradan tamamladı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 7,4485 lira, satışta 7,4784 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 7,4297 lira, satışta 7,4595 lira olarak belirlemişti.
Uluslararası piyasalarda, saat 18.25 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1793, sterlin/dolar paritesi 1,3032, dolar/yen paritesi de 105,96 düzeyinde seyrediyor.
Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 6 azalışla 39,76 dolardan işlem görüyor.