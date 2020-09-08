Kredi kartı kullanan vatandaşları ilgilendiren yeni açıklama! Geri ödeniyor

Kredi kartı aidatları vatandaşların canını sıkmaya devam ediyor. Açıklanan son verilere göre Türkiye genelinde toplamda 70 milyon kredi kartının olduğu bildirildi. İstatistiklere göre her bir kişi, ortalama 2 kredi kartı kullanıyor.

BAŞVURU YAPANA PARASI İADE EDİLECEK

Tüketici birlikleri, vatandaşların tüketici hakem heyetlerine başvuru yapması gerektiğine yer verildi. Kredi kartı aidatının banka ve müşteri arasında karşılıklı müzakere edilerek mutabakat sağlanırsa alınabileceğine dikkat çekildi. Uzmanlar kart aidatını bankayla müzakere etmiş olanların da bundan sonrası için aidatsız kart isteyebileceğini dile getiriyor.