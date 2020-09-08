Commerzbank analisti Eugen Weinberg, "Fiyatlardaki zayıf seyir bugün devam ediyor. Bunun her şeyden önce talep endişelerinden kaynaklandığına inanıyoruz" dedi. Hem Brent hem de ABD hafif ham petrolü Ağustos ayı boyunca işlem gördükleri aralıkların dışına çıktı.