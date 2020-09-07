Altın fiyatlarındaki son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Altın piyasasında, en düşük 461 bin lira, en yüksek 464 bin 550 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,2 artışla 463 bin 750 liradan tamamladı. Peki, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar oldu? 22 ayar bilezik, tam, yarım ve cumhuriyet altın fiyatları
ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
|CUMA
|PAZARTESİ
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|24 Ayar Külçe Altın(Gr.)
|461,80
|462,00
|462,30
|462,50
|Cumhuriyet Ata Lira
|3.043,00
|3.064,00
|3.048,00
|3.069,00
|22 Ayar Bilezik(Gr.)
|421,00
|425,00
|422,00
|426,00
|Lira(Tam) Ziynet
|2.974,00
|2.994,00
|2.979,00
|2.999,00
|Yarım Ziynet
|1.487,00
|1.497,00
|1.489,00
|1.499,00
|Çeyrek Ziynet
|743,00
|748,00
|745,00
|750,00
KAPALIÇARŞI'DA ALTIN
Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,10 artışla 462,50 liradan tamamladı.
İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 750,00 lira, Cumhuriyet altını 3.069,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,10 artışla 462,50 liradan işlem gördü.
ALTININ KİLOGRAMI 463 BİN 750 LİRAYA YÜKSELDİ
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 463 bin 750 liraya yükseldi.
Altın piyasasında, en düşük 461 bin lira, en yüksek 464 bin 550 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,2 artışla 463 bin 750 liradan tamamladı.
KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 2 milyar 298 milyon 777 bin 889,96 lira, işlem miktarı ise 5.085,26 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 2 milyar 323 milyon 17 bin 639,57 lira oldu.
Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Demas Kuyumculuk İhracat İthalat Sanayi ve Ticaret, Goldtrans Hediyelik Eşya Ticaret, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Vakıf Katılım Bankası ve Odeabank şeklinde sıralandı.
ALTININ ONSU 1.929,17 DOLAR
Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 1.929,17 dolardan işlem görüyor.
Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre 0,16 artışla 463 bin 750 liradan tamamladı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 7,4297 lira, satışta 7,4595 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 7,4081 lira, satışta 7,4378 lira olarak belirlemişti.
Uluslararası piyasalarda, saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1821, sterlin/dolar paritesi 1,3168, dolar/yen paritesi de 106,28 düzeyinde seyrediyor.
Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 0,40 azalışla 42,36 dolardan işlem görüyor.
ALTIN DÜŞTÜ, BRENT PETROL 42 DOLARDA
Küresel ekonomiye ilişkin olumlu verilerin neden olduğu güvenli liman varlıklardan çıkışların etkisiyle gerileyen altının ons fiyatı 1,930 doların altına indi.
Dünya genelinde merkez bankalarının Temmuz ayında net altın alımlarının 8.8 ton ile Aralık 2018'den bu yana en düşük aylık düzeye inmesi de altına olan talepteki zayıflamanın nedenlerinden biri olarak gösteriliyor.
Küresel emtia piyasalarında;
- Brent petrol yüzde 0.58 düşüşle 42.60 dolar,
- Batı Teksas yüzde 0.62 düşüşle 40.01 dolar,
- altın yüzde 0.26 düşüşle 1,928.59 dolar,
- gümüş yüzde 0.01 artışla 26.89 dolar,
- bakır yüzde 1.59 artışla 6,780.00 dolar,
- platin yüzde 0.08 düşüşle 904.94 dolar,
- paladyum yüzde 0.89 artışla 2,319.44 dolar düzeyindeydi.
AĞUSTOSTA EN FAZLA KÜLÇE ALTIN KAZANDIRDI
Ağustos ayında aylık en yüksek reel getiri külçe altında oldu.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2020 Ağustos dönemi finansal yatırım araçlarının reel getiri oranlarını açıkladı. Buna göre; En yüksek aylık reel getiri, yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) ile indirgendiğinde yüzde 12,00, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde ise yüzde 13,65 oranlarıyla külçe altında gerçekleşti.