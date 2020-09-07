Altın fiyatlarındaki son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Altın piyasasında, en düşük 461 bin lira, en yüksek 464 bin 550 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,2 artışla 463 bin 750 liradan tamamladı. Peki, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar oldu? 22 ayar bilezik, tam, yarım ve cumhuriyet altın fiyatları

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?