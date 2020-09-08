Fitch Ratings raporunda ayrıca Türkiye'de imalat sanayi satın alım yöneticileri endeksinin haziran ve ağustos aylarında güçlendiği, ağustos ayındaki hafif gerilemeye rağmen 50 seviyesinin üzerinde kalmaya devam ettiği, bunun da yeni sipariş, üretim ve tüketici talebindeki artışı yansıttığı belirtildi.

Türkiye'ye ilişkin 2021 ve 2022 öngörülere de yer verilen raporda, Türkiye ekonomisinin 2021 yılında yüzde 5, 2022 yılında ise yüzde 4,6 seviyesinde büyüme kaydetmesinin beklendiği kaydedildi.

Raporda, Türkiye'de enflasyonun ise bu yıl sonunda yüzde 10,8, 2021 yılının sonunda yüzde 11, 2022 yılının sonunda ise yüzde 11,1 seviyesinde gerçekleşmesinin beklendiği belirtildi.

Büyüme tahminlerine ilişkin değerlendirmede bulunan Fitch Ratings Baş Ekonomisti Brian Coulton, "Çin şimdiden salgın öncesindeki büyüme seviyesine erişmiş durumda. ABD, Fransa ve İngiltere'de perakende satışları şubat ayındaki seviyelerini geçmiş durumda. Fakat bunun sıkça bahsedilen V şeklinde bir toparlanma olacağı konusunda şüpheciyiz. Avrupa'nın önünde işsizlik şokları var. Şirketler sermaye yatırımlarını azaltıyor ve sosyal mesafe özel sektörün harcamalarını kısıtlıyor." ifadelerini kullandı.