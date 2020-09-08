Dolar ve euro ne kadar oldu sorusunun yanıtı piyasaların akşam saatlerinden itibaren çok araştırılanlar arasındaki yerini alıyor. Bugün İstanbul serbest piyasada dolar 7,4590 liradan güne başladı. Serbest piyasada günün ilk saatlerinde 8,8100 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 8,8120 lira olarak belirlendi. Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 7,4640 lira, avronun satış fiyatı ise 8,8240 lira olmuştu. İşte 8 Eylül dolar alış satış fiyatları

DOLAR VE EURO NE KADAR OLDU?