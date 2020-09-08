Dolar ve euro ne kadar oldu sorusunun yanıtı piyasaların akşam saatlerinden itibaren çok araştırılanlar arasındaki yerini alıyor. Bugün İstanbul serbest piyasada dolar 7,4590 liradan güne başladı. Serbest piyasada günün ilk saatlerinde 8,8100 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 8,8120 lira olarak belirlendi. Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 7,4640 lira, avronun satış fiyatı ise 8,8240 lira olmuştu. İşte 8 Eylül dolar alış satış fiyatları
DOLAR VE EURO NE KADAR OLDU?
NEW YORK BORSASI DÜŞÜŞLE AÇILDI
New York borsası, haftanın ilk işlem gününe teknoloji hisselerindeki sert kayıpların etkisi sonucu düşüşle başladı.
Açılışta Dow Jones endeksi, 400 puanın üzerinde değer kaybetti ve yüzde 1,44 azalışla 27.728,80 puandan işlem gördü.
S&P 500 endeksi yüzde 2,05 düşüşle 3.356,75 puandan ve Nasdaq endeksi yüzde 3,65 azalışla 10.900,38 puandan işlem görmeye başladı.
ABD'de resmi tatil dolayısıyla dün kapalı olan piyasalarda endeksler, bugün açılışta teknoloji hisselerinin öncülüğündeki düşüşünü sürdürdü.
Elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın beklentilerin aksine S&P 500 Endeksi'ne girememesinin ardından hisseleri yüzde 18'in üzerinde değer kaybetti.
ABD'li teknoloji devlerinden Apple'ın hisseleri yüzde 3'ün üzerinde düşüş kaydederken, Facebook, Amazon, Netflix ve Alphabet'in hisseleri yüzde 2'nin üzerinde değer kaybı yaşadı.
ABD'de özellikle teknoloji hisselerinde marttan beri devam eden yükseliş trendi ve hazirandan bu yana ardı ardına kırılan rekorlar sonrası geçen hafta kar satışlarının etkisini artırması ile pay piyasalarında sert düşüşler görülmüştü.
ABD ve Çin arasında artan gerilim de New York borsasındaki negatif seyirde etkili bir diğer faktör oldu.
ABD Başkanı Donald Trump, İşçi Bayramı nedeniyle dün Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında, ABD ve Çin ekonomilerini birbirinden "ayrıştırma" fikrini tekrar gündeme getirdi. Çin'deki işleri ABD'ye geri getirme sözü veren Trump, "Milyarlarca dolar kaybediyoruz ve onlarla iş yapmazsak milyarlarca dolar kaybetmezdik." dedi.
ALTININ KİLOGRAMI 462 BİN LİRAYA GERİLEDİ
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 462 bin liraya geriledi.
Altın piyasasında, en düşük 461 bin lira, en yüksek 465 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,4 azalışla 462 bin liradan tamamladı.
KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 1 milyar 132 milyon 689 bin 229,72 lira, işlem miktarı ise 2.478,39 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 1 milyar 138 milyon 25 bin 760,27 lira oldu.
Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Vakıf Katılım Bankası, Standart Kıymetli Madenler, Turan Kıymetli Madenler, Kuveyt Türk Katılım Bankası ve Nil Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.
AVRUPA BORSALARI İNGİLTERE HARİÇ GÜNE SATICILI BAŞLADI
Avrupa borsaları, haftanın ikinci işlem gününe İngiltere hariç satış ağırlıklı bir seyirle başladı.
Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,3 azalarak 367 puan, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,2 gerileyerek 13.069 puan oldu.
İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,3 artışla 5.954 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,1 düşüşle 7.071 puanda, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,6 kayıpla 19.622 puanda ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,4 azalışla 5.033 puanda seyrediyor.
Avro/dolar paritesi ise 5 günlük düşüşün ardından bugün 1,1828 seviyesine kadar yükselirken saat 11.00 itibarıyla yatay bir seyirle 1,1818'den işlem görüyor.
Analistler, perşembe günü gerçekleştirilecek Avrupa Merkez Bankası (ECB) toplantısı öncesi avronun dolar karşısındaki değer kaybını sürdüğünü, anlaşmasız Brexit ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına yönelik ikinci dalga endişelerinin ise risk unsurları olarak takip edildiğini söyledi.
Bugün Avrupa'da ikinci çeyrek büyüme verilerinin takip edileceğini aktaran analistler, Kovid-19 salgını nedeniyle alınan tedbirlerin etkisiyle sert daralma beklendiğini, ancak öncü göstergelerin 3. çeyrekte toparlanmanın tahminlerden hızlı olabileceğine işaret ettiğini bildirdi.
ASYA BORSALARI YÜKSELDİ
Asya borsalarında haftanın ikinci işlem gününde alış ağırlıklı bir seyir izlendi.
Japonya'da güncellenen verilere göre, GSYH, nisan-haziran döneminde bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 7,9 geriledi. Söz konusu veri, ikinci çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre de yüzde 28,1 düşüş kaydetti.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından önce düşük ekonomik büyümeyle mücadele eden Japonya'da son açıklanan veriler, hastalığın mali etkilerinin ciddi boyutta olduğunu ortaya koyarken, ilk tahminlere göre de kötüleşme kaydetti.
Verilere karşın Japonya'da Nikkei 22 endeksi yüzde 0,8 artarak 23.274 puandan kapandı. Dolar/yen paritesi ise yüzde 0,1 değer kazanarak 106,2 seviyelerinde dengelendi.
Çin'de Şanghay bileşik endeksi kapanışa yakın yüzde 0,6 artışla 3.313 puan olurken, Güney Kore'de Kospi endeksi günü yüzde 0,7 yükselişle 2.402 puandan tamamladı.
Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,8 primle 38.733 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,3 kazançla 24.651 puanda seyrediyor.