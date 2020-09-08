Piyasaların kapanış saatlerinden itibaren gümüş fiyatları vatandaşlar tarafından yoğun olarak sorgulanıyor. Gümüş de dar bantta hareket ettiği bir seans içinde hareket ederken, az da olsa kırmızıda kapattığı bir seansı geride bıraktı. Beyaz maden, 26.91 dolar/onstan başladığı günü, 26.86 dolar/onstan tamamlarken yüzde 0.2 kaybı hanesine yazdı. Peki, gümüş fiyatları ne kadar oldu? İşte piyasalardaki son durum

GÜMÜŞ FİYATLARI NE KADAR OLDU?

GÜMÜŞ GRAM ALIŞ(TL): 6,35

GÜMÜŞ GRAM SATIŞ(TL): 6,35

ÖNCEKİ KAPANIŞ: 6,4369