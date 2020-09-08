Piyasaların kapanış saatlerinden itibaren gümüş fiyatları vatandaşlar tarafından yoğun olarak sorgulanıyor. Gümüş de dar bantta hareket ettiği bir seans içinde hareket ederken, az da olsa kırmızıda kapattığı bir seansı geride bıraktı. Beyaz maden, 26.91 dolar/onstan başladığı günü, 26.86 dolar/onstan tamamlarken yüzde 0.2 kaybı hanesine yazdı. Peki, gümüş fiyatları ne kadar oldu? İşte piyasalardaki son durum
GÜMÜŞ FİYATLARI NE KADAR OLDU?
GÜMÜŞ GRAM ALIŞ(TL): 6,35
GÜMÜŞ GRAM SATIŞ(TL): 6,35
ÖNCEKİ KAPANIŞ: 6,4369
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
|PAZARTESİ
|SALI
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|24 Ayar Külçe Altın(Gr.)
|462,30
|462,50
|460,30
|460,50
|Cumhuriyet Ata Lira
|3.048,00
|3.069,00
|3.035,00
|3.056,00
|22 Ayar Bilezik(Gr.)
|422,00
|426,00
|420,00
|425,00
|Lira(Tam) Ziynet
|2.979,00
|2.999,00
|2.965,00
|2.985,00
|Yarım Ziynet
|1.489,00
|1.499,00
|1.483,00
|1.493,00
|Çeyrek Ziynet
|745,00
|750,00
|741,00
|746,00
Küresel emtia piyasalarında;
- Brent petrol yüzde 5.57 düşüşle 40.20 dolar,
- Batı Teksas yüzde 6.23 düşüşle 37.47 dolar,
- altın yüzde 0.54 düşüşle 1,918.42 dolar,
- gümüş yüzde 1.90 düşüşle 26.34 dolar,
- bakır yüzde 0.18 artışla 6,792.00 dolar,
- platin yüzde 0.51 artışla 914.15 dolar,
- paladyum yüzde 0.66 düşüşle 2,283.67 dolar düzeyindeydi.
ALTININ KİLOGRAMI 462 BİN LİRAYA GERİLEDİ
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 462 bin liraya geriledi.
Altın piyasasında, en düşük 461 bin lira, en yüksek 465 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,4 azalışla 462 bin liradan tamamladı.
KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 1 milyar 132 milyon 689 bin 229,72 lira, işlem miktarı ise 2.478,39 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 1 milyar 138 milyon 25 bin 760,27 lira oldu.
Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Vakıf Katılım Bankası, Standart Kıymetli Madenler, Turan Kıymetli Madenler, Kuveyt Türk Katılım Bankası ve Nil Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.
ANALİSTLERİN DEĞERLENDİRMELERİ
Analistler, küresel risk iştahının artması, dolar endeksinin 93 seviyesinin üzerinde tutunma isteği ve altın talebinin azalması gibi faktörlerin, altın fiyatlarının baskı altında kalmasına neden olduğunu belirtti.
Bugün yurt içinde veri gündeminin zayıf olduğunu, yurt dışında Avro Bölgesi'nin 2. çeyrek büyüme verilerinin takip edileceğini bildiren analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisine ilişkin haber akışı ve Doğu Akdeniz başta olmak üzere jeopolitik gelişmelerin gündemin odağındaki yerini koruduğunu söyledi.
Analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.920 doların destek, 1.950 dolar seviyesinin direnç olarak öne çıktığını kaydetti.