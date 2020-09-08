Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 0,66 değer kaybıyla 8 Eylül'ü 1.089,60 puandan tamamladı.

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: