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    • 08.09.2020 19:10
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    Borsada en çok değer kaybeden hisseler hangileri? İşte

    'da BIST 100 endeksi, yüzde 0,66 değer kaybıyla 8 Eylül'ü 1.089,60 puandan tamamladı.Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları da belli oldu.

    Borsada en çok değer kaybeden hisseler

    'da BIST 100 endeksi, yüzde 0,66 değer kaybıyla 8 Eylül'ü 1.089,60 puandan tamamladı.

    Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

    (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
    GSD Holding 2,21 2,30 -3,91
    Vestel 17,46 18,10 -3,54
    Gözde Girişim 5,25 5,40 -2,78
    Turkcell 14,49 14,86 -2,49
    Gübre Fabrik. 28,78 29,50 -2,44
    Karsan Otomotiv 2,93 3,00 -2,33
    Kardemir (D) 2,95 3,02 -2,32
    Oyak Çimento 7,89 8,06 -2,11
    Tümosan Motor ve Traktör 7,31 7,46 -2,01
    İş Y. Men. Değ. 8,02 8,18 -1,96
    Yataş 8,19 8,35 -1,92
    Borusan Mannesmann 12,30 12,53 -1,84
    Arçelik 21,46 21,86 -1,83
    Çelebi 67,40 68,65 -1,82
    TAV Havalimanları 15,10 15,38 -1,82
    T.S.K.B. 1,08 1,10 -1,82
    DO-CO 322,10 327,90 -1,77
    Klimasan Klima 13,40 13,64 -1,76
    Anadolu Cam 5,27 5,36 -1,68
    Ege Endüstri 714,50 726,50 -1,65

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    Haberler Ekonomi Borsada en çok değer kaybeden hisseler hangileri? İşte 8 Eylül BIST 100 en çok değer kaybeden hisseler
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