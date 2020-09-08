YÜZDE 10'LA SINIRLI

Yıllık gelir vergisi beyannamesi vermek zorunda olan velilerin yılsonuna kadar yaptıkları eğitim (ve sağlık) faturalarını saklamalarında yarar var. Eğitim (ve sağlık) harcamalarının, vergiye tabi gelirin yüzde 10'na kadarlık kısmı vergi hesabında dikkate alınabiliyor.

Masrafları beyannamede indirim olarak dikkate alınabilen 'çocuklar' için yaş sınırı da söz konusu... Mükellefle birlikte oturan veya mükellef tarafından bakılan 18 yaşını veya tahsilde olup 25 yaşını doldurmamış çocukların masrafları beyannamede indirim olarak dikkate alınabiliyor.