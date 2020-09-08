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    • Ekonomi
    • 08.09.2020 08:52
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    • 08.09.2020 08:52
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    Ağustosta 486 ya dahilde işleme izin belgesi verildi

    Dahilde işleme rejimi kapsamında ağustosta 486 için izin belgesi düzenlendi. Öte yandan firma talebine istinaden iptal edilen dahilde işleme izin belgesi sayısı 17 olarak gerçekleşti.

    Ağustosta 486 firmaya belge düzenlendi!

    nın ağustos ayına ilişkin dahilde işleme izin, yurt içi satış ve teslim, hariçte işleme izin, , resim ve istisnasıyla talebine istinaden iptal edilen dahilde işleme izin belgesi listeleri 'de yayımlandı.

    Buna göre, ağustosta 486 firmaya dahilde işleme izin belgesi verilirken, 5 yurt içi satış ve teslim, 3 hariçte işleme izin, 71 vergi, belgesi hazırlandı.

    Öte yandan firma talebine istinaden iptal edilen dahilde işleme izin belgesi sayısı 17 olarak gerçekleşti.

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