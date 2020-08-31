



Hükümet, pandemi döneminde hem vatandaşı hem de özel sektörü korumaya destek adımlarını sürdürüyor. Yaklaşık 1.2 milyon örgün, 2.2 milyonu yaygın eğitim kurumlarında olmak üzere 3.4 milyon öğrenciye hizmet veren özel okullarda KDV oranı düşürüldü. Eğitim ve öğretimde KDV oranının yüzde 8'den yüzde 1'e çekilmesi milyonlarca velinin mali yükünü de hafifletecek.