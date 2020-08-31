Hükümet, pandemi döneminde hem vatandaşı hem de özel sektörü korumaya destek adımlarını sürdürüyor. Yaklaşık 1.2 milyon örgün, 2.2 milyonu yaygın eğitim kurumlarında olmak üzere 3.4 milyon öğrenciye hizmet veren özel okullarda KDV oranı düşürüldü. Eğitim ve öğretimde KDV oranının yüzde 8'den yüzde 1'e çekilmesi milyonlarca velinin mali yükünü de hafifletecek.
YARIN BAŞLIYOR
1 Eylül 2020-30 Haziran 2021 arasında geçerli olacak indirim, özel üniversiteler için de geçerli olacak. Cumhurbaşkanlığı kararıyla yapılan düzenlemenin ardından, KDV'de uygulanacak indirim oranı kadar velilere iade ya da kayıt ücretlerinde indirim bekleniyor.
VELİYE İADE ŞART
Türkiye Özel Okullar Derneği Başkanı Nurullah Dal, kararın nasıl yansıyacağını şöyle anlattı: "Kimse 'iade etmeyeceğim' diyemez. Peşin ödeyene iade yapılacak ya da veli okuldan kitap, kıyafet alacaksa buna mahsuplaşacak. Diyelim ücret 20 bin lira. Velinin bin 400 lira alacağı var. Peşin ödemişse nakit iade alacak, taksitliyse taksitlerden düşülecek."