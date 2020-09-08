



Taban aylık düzenlemesi ile emekli olanlara ek ödeme dahil en az bin 500 lira maaş bağlanırken; yıl ve yaş şartını doldurmuş olmasına rağmen primi eksik olduğu için emekli olamayanlara ise toplu ödeme yapılıyor.



Bu kişiler, birikmiş primlerini toptan geri alabiliyor. Yasa, SSK ve Bağ-Kur'lular için toplu para alabilmenin şartlarını şöyle sıralıyor:



● Sigortalı olarak çalışmıyor ya da kendi işini yürütüyor olmamak.



● Emeklilik için gerekli olan 3 şarttan yıl ve yaşı tamamlamış olmak.