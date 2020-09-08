EN ERKEN ASGARİ ÜCRET ZAMMI NE ZAMAN?

Bilindiği üzere asgari ücretle çalışan vatandaşların maaşları yılda bir defa artar. Memurlar ve emekliler için ise her yılın ilk ve altıncı ayı olmak üzere iki defa zam yapılır. Asgari ücrete yapılan zam ise asgari ücret tespit komisyonunda yapılan görüşmelere göre belirlenir. Bu komisyonda işçi tarafını temsil etmek üzere Türk İş Sendikası, işveren tarafını temsil etmek için ise TİSK yer alır. Görüşmelerde ayrıca Çalışma Bakanlığı'da bulunur.