Hükümet tarafından başlatılan konut hesabı ile vatandaşın ev alırken tasarruf etmesinin önü açılırken uygulamanın kapsamı genişletiliyor. Hükümet ev almak isteyenler için yapı tasarruf sandığı sistemini kuracak. Bu sistemi ile ev almak isteyen kişiler için konut hesabı benzeri bir hesap açılacak.
YAPI TASARRUF SANDIĞI SİSTEMİ (YTS) NEDİR? NASIL İŞLEYECEK?
Avrupa ülkelerinde oldukça yaygın uygulanan "Yapı Tasarruf Sandığı Sistemi'ne yönelik çalışma Çevre ve Şehircilik Bakanlığı koordinasyonunda yürütülüyor. Yapı Tasarruf Sandığı Sistemi, ev sahibi olmak isteyenlerin belli bir süre bankada birikim yapmasını, bu sayede de oldukça düşük faizle konut sahibi olmasının yolunu açan bir sistem. Bu yöntemle piyasanın çok daha altında faizle ev sahibi olmanın yolu açılacak. Gelecekte faizler daha da yükselse de vatandaş bu durumdan kesinlikle etkilenmeyecek.
NE KADAR BİRİKİM YAPMAK GEREKİYOR?
Yapı Tasarruf Sandığı Sistemi, yüzde 40 birikim, yüzde 60 kredi yöntemiyle çalışacak. Yani 200 bin TL'lik ev almak isteyen bir kişinin 80 bin TL'lik birikim yapması gerekecek. Aylık birikim tutarı da çekilecek kredi tutarının yüzde 1'ini geçemeyecek.