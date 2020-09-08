YAPI TASARRUF SANDIĞI SİSTEMİ (YTS) NEDİR? NASIL İŞLEYECEK?

Avrupa ülkelerinde oldukça yaygın uygulanan "Yapı Tasarruf Sandığı Sistemi'ne yönelik çalışma Çevre ve Şehircilik Bakanlığı koordinasyonunda yürütülüyor. Yapı Tasarruf Sandığı Sistemi, ev sahibi olmak isteyenlerin belli bir süre bankada birikim yapmasını, bu sayede de oldukça düşük faizle konut sahibi olmasının yolunu açan bir sistem. Bu yöntemle piyasanın çok daha altında faizle ev sahibi olmanın yolu açılacak. Gelecekte faizler daha da yükselse de vatandaş bu durumdan kesinlikle etkilenmeyecek.