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    • 07.09.2020 17:12
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    Son dakika: Araç sahiplerine müjde! e 21 kuruşluk indirim

    Son dakika haberleri... 'den yapılan açıklamada "08/09/2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere de 21 KRŞ/LT larında indirim gerçekleşmiştir" ifadeleri kullanıldı.

    Araç sahiplerine müjde! Beklenen indirim geldi!

    in litre fiyatında gece yarısından geçerli olmak üzere 21 kuruş indirime gidilecek.

    Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından () alınan bilgiye göre, Ankara'da ortalama 6,16 liradan satılan motorinin litre fiyatı ise 5,95 lira olacak.

    Motorinin litresi İstanbul'da 6,11 liradan 5,90 liraya, İzmir'de 6,20 liradan 5,99 liraya inecek.

    Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

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