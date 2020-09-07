Alman ekonomisi ağır yaralı! 10 yıl sonra ilk kez...

"SALGININ EKONOMİK ETKİSİ NEDENİYLE BİRÇOK İŞİN KAYBEDİLMESİ BEKLENİYOR"

Alman otomotiv sanayisi için "altın 10 yılın" 2018'de sona erdiğine işaret edilen araştırmada, şu değerlendirmelere yer verildi.

"2019'da küresel otomotiv pazarı küçülmeye başladı. Buna ek olarak, hareketlilik elektrifikasyona doğru kaydı. Bu, KOBİ tedarikçileri için büyük bir zorluk oluşturdu. 2020 baharında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını otomotiv sektörünü büyük bir güçle vurdu. Küresel tedarik zincirleri kesildi ve Nisan 2020'de neredeyse otomotiv üretimi durma noktasına geldi. Alman otomotiv sanayisinin toplam istihdamının yüzde 60'ına yakını kısa çalışmaya geçti. Salgının ekonomik etkisi nedeniyle birçok işin kaybedilmesi bekleniyor."

Kovid-19 salgınından Alman otomotiv sanayisinin, diğer sektörlere göre çok daha ağır etkilendiğine işaret edilen araştırmada, teknolojideki değişimin otomotiv sektörüne etkisine vurgu yapıldı.

Araştırmada, "Bunun sonucunda Alman otomotiv endüstrisi, 10 yıl sonra ilk kez dikkat çekici personel ayarlamaları ile karşı karşıya bulunuyor ve Almanya'nın büyümesindeki lokomotif rolünü şimdilik yerine getiremeyecek." denildi.