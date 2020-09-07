EGM bekçi alımı başvuruları ne zaman başlayacak sorusunun yanıtı Ağustos ayının son günlerinden itibaren sık sık merak konusu oluyor. Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi tarafından 2020 1. dönem bekçi alımı ilanının yayımlanmasının hemen ardından bekçi olmak isteyenler alımların hangi illerde yapılacağına ve başvuru tarihlerine dair bir açıklama yapılıp yapılmadığını öğrenmek istiyor.

EGM BEKÇİ ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Polis Akademisi tarafından yapılan açıklamaya göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğünde istihdam edilmek üzere en az lise ve dengi okul mezunu toplam 400 erkek Çarşı ve Mahalle Bekçisi alımı yapılacak.