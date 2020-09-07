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    • 07.09.2020 09:41
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    Son dakika: 24 ilde bulunan 49 taşınmaz özelleştirilecek

    Son dakika haberi... lığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca (ÖİB), 24 ilde bulunan 49 taşınmaz "satış" yöntemiyle özelleştirilecek.

    Bakanlıktan 24 il için karar! Resmi Gazete'de yayımlandı

    Özelleştirme süreçlerine yönelik ÖİB'in a ilişkin ilanı 'de yayımlandı. Buna göre, Adana, Aydın, Ankara, Erzincan, Tunceli, İstanbul, Diyarbakır, Mersin, Konya, Afyonkarahisar, Gümüşhane, Van, Balıkesir, Bursa, Kastamonu, Manisa, Tekirdağ, Kocaeli, Kahramanmaraş, Tokat, Antalya, , İzmir ve Muğla'da bulunan bazı taşınmazlara ilişkin ihaleler, birden fazla teklif sahibinden kapalı zarfla teklif alma, görüşme ve pazarlık usulüyle yapılacak.

    Gerekli görüldüğü takdirde ihaleler, pazarlık görüşmesine devam edilen teklif sahiplerinin katılımıyla açık artırmayla sonuçlandırılabilecek.

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