İç piyasada ise, gram altın 461 liraya, çeyrek altın 760 liraya, Cumhuriyet altını da 3,026 liraya düştü.

Ahlatcı Yatırım'ın altın analizinde, "Perşembe günü devam eden iyimser hissiyat ve Dolar'daki güçlü görünüm, ons altın üzerindeki baskıların devam etmesine neden olurken, değerli metalde aşağı yönlü hareket takip edilmişti. Haftanın son işlem gününde ise beklentilerin hafif üzerinde artış gösteren ABD tarım dışı istihdam verisi sonrası değerli metalin baskı altında kaldığı gözlenirken, açıklanan veri setine rağmen gün sonunda risk iştahındaki gerileme ve yatay seyreden ABD on yıllık Tahvil faizleri ile birlikte ons altının yukarı yönlü sınırlı hareketini sürdürdüğü takip edildi" denildi.

Ahlatcı Yatırım'ın petrol analizinde de şöyle denildi: