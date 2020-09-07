KYK öğrenim kredi borçları adına ilişkin bir düzenleme yapılıyor olup olmadığı son dönemlerde en çok merak edilen konulardan bir tanesi olmaya başladı. KYK öğrenim kredisi borcu bulunan mezunların corona virüs ile mücadele sürecinde takip ettikleri gelişmelerin başında Maliye Bakanlığı'ndan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan borçlarına dair gelecek açıklamalar. Bu konuda bazı açıklamalar gelmiş ve 62 madddelik ek torba yasadada KYK borçlarına dair düzenleme olacağı ifade edilmişti. Peki bu alanda bakanlık nasıl bir çalışma yürütüyor? Beklentiler karşılanacak mı? Borçlar silinecek mi? Krediler burs olarak dönüştürülecek mi?
BORÇLAR SİLİNECEK Mİ?
KYK öğrenim kredisi borçlarına dair en önemli talep ise kredi borçlarının silinmesi ve kredi alanların bu kredilerinin bursa dönüştürülmesi. Ancak bu konuda hiç resmi açıklama olmadı. Cumhurbaşkanı Erdoğan öğrencilerin lehine bir çalışma üzerinde çalışıyoruz ifadesini kullanırken Maliye Bakanı konunun geneli için çalışmalarımız devam ediyor ifadelerini kullanmıştı. Borçların silinmesi konusunda da ödeyenlere haksızlık olması, kredinin bursa dönüştürülmesi sürecinde başvuruların artacak olması, kredi borcunu ödeyenlerin iade taleplerinin olması gibi etmenlerde öne çıkıyor.
Pandemi süreci başladı
Yapılan açıklamaların üzerinden çok zaman geçmeden ülke içerisinde korona virüs salgın süreçleri meydana geldi. Ekonominin bu denli olumsuz bir şekilde etkilenmesinin ardından dönemde meydana gelecek olan borcu olan vatandaşlar adına farklı sorular meydana geldi.
Toplam KYK borcu şu an 5 milyonun üzerinde
KYK öğrenim kredisi alan vatandaşların toplam sayısı ise 5 milyonun üzerine kadar çıktı. Bir yandan da bu anlarda ne zaman ve nasıl bir düzenleme geleceğine dair araştırmalar mera ile devam ediyor. Hükümet içerisinde yapılan son açıklamaların ardından da farklı beklenti durumları olan 5 milyon vatandaş adına borçların silinecek olması adına da adımların atılması bekleniyor.Borçlar için yapılacak olan düzenlemelerin ardından ön görülen durumlar üzerinde ise borçların tamamen silinecek olması, borçlardaki faiz oranlarının silinecek olması ve borçlarda yeniden yapılandırma gibi farklı maddeler yer alıyor.
MECLİS TATİL EDİLDİ KYK DÜZENLEMESİ YENİ YASAMA YILINA KALDI
Daha önce KYK borçları ile ilgili açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları söylemişti:
"Değerli arkadaşlar, bu şu anda bizim gündemimizde. Değerlendirmesini bütçe müzakerelerinden sonra masaya yatıracağız. Öğrencilerimizin lehine olacak bir adımı da tabi inşallah atacağız. Tabi burada özellikle kredi konusundaki derdimiz bizim istiyoruz ki tabi krediyi her müracaat eden alıyor ama daha sonra ödemek üzere alıyor. Burs konusu ödeme sorunu yok. Böyle bir durum var. Bu atılacak adımda tüm borçlu olanların , beklentiniz biliyorum. Borçların silinmesi süreci olacaktır. Burada başka tercih gündeme gelecektir. Kredi olayı ya kalkacak ya sadece burs verme noktasına gidilecektir. Onun çalışması , değerlendirmelerini yapıp ona göre adımları atacağız"
Bu açıklama sonrası düzenleme yapılacak açıklaması Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan gelmişti. Ancak araya corona salgını girmesi nedeniyle düzenleme ertelendi. Meclisin tatile girmesi nedeniyle KYK borçları düzenlemesi yeni yasama yılına kaldı.