Pandemi süreci başladı

Yapılan açıklamaların üzerinden çok zaman geçmeden ülke içerisinde korona virüs salgın süreçleri meydana geldi. Ekonominin bu denli olumsuz bir şekilde etkilenmesinin ardından dönemde meydana gelecek olan borcu olan vatandaşlar adına farklı sorular meydana geldi.

Toplam KYK borcu şu an 5 milyonun üzerinde

KYK öğrenim kredisi alan vatandaşların toplam sayısı ise 5 milyonun üzerine kadar çıktı. Bir yandan da bu anlarda ne zaman ve nasıl bir düzenleme geleceğine dair araştırmalar mera ile devam ediyor. Hükümet içerisinde yapılan son açıklamaların ardından da farklı beklenti durumları olan 5 milyon vatandaş adına borçların silinecek olması adına da adımların atılması bekleniyor.Borçlar için yapılacak olan düzenlemelerin ardından ön görülen durumlar üzerinde ise borçların tamamen silinecek olması, borçlardaki faiz oranlarının silinecek olması ve borçlarda yeniden yapılandırma gibi farklı maddeler yer alıyor.