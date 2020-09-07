Sağlıkçıya 3 ay daha ek ödeme

Sağlık Bakanlığı'na bağlı sağlık tesislerinde görevli personele ek ödeme yapılmasına dair yönetmelikte değişiklik yapıldı. Buna göre; Bakanlık'a bağlı sağlık tesislerinde görevli personele, yer veya personel yönünden kapsamı ve oranı Bakan tarafından belirlenmek kaydıyla 1 Ağustos'tan geçerli olmak üzere 3 ay süreyle ek ödeme yapılabilecek. Bu şekilde yapılacak ödeme tutarı toplamı mesai içi tavan ek ödeme tutarını geçemeyecek. Bakan Fahrettin Koca, yaptığı paylaşımda, ek ödeme süresinin 3 ay daha uzatıldığını belirterek, "Canla başla verilen mücadelenin karşılığı elbette bu değil, biliyorum" ifadesini kullandı.