6 Eylül Süper Loto çekiliş sonuçları merak ediliyor. Milli Piyango İdaresi (MPİ) ve Sisal Şans tarafından ortak olarak çekilişi düzenlenen Süper Loto sonuçları bugün 6 Eylül 2020 Pazar) gerçekleştirilecek canlı çekiliş sonunda belli oldu. Süper Loto, salı, perşembe ve pazar günleri olmak üzere haftada 3 kere çekiliyor. İşte 6 Eylül Süper Loto çekilişi saati ile ilgili bilgiler...
6 EYLÜL SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI!
SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?
Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur. Tek kolon ücreti 3 TL'dir.
İşaretleme yapmayı tercih etmiyorsan kolonun altında yer alan SEN SEÇ kutucuğunu işaretle, terminal senin için rastgele 6 numara seçsin!
Bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek sistem oyunu oluşturabilirsin. Sistem oyunu, çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyuncular altıdan fazla rakam seçerek oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler.
Arkadaşlarınla Ortak Bilet satın alabilirsin. Bir veya daha fazla biletin birden fazla üye tarafından aynı veya farklı pay nispetleriyle satın alınmasına Ortak Bilet denir. Ortak biletler de satın alma işlemi gerçekleştiği anda üye hesaplarına yansıtılır.
SÜPER LOTO KOLON FİYATI NE KADAR 2020
Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur. Tek kolon ücreti 3 TL'dir.
SÜPER LOTO SONUÇLARI NASIL AÇIKLANIR?
Super loto sonuclari anlık olarak Milli Piyango İdaresi resmi internet sayfasından duyurulmaktadır. Canlı olarak izleyebileceğiniz gibi daha sonra açıklamaları takip ederek de sonuçları öğrenebilirsiniz.
SÜPER LOTO'DA BÜYÜK İKRAMİYE NASIL KAZANILIR?
Süper Loto'da büyük ikramiyeyi kazanmak için 6 numarayı bilmek gerekir. 6 numarayı bilen büyük ikramiyeyi almaya hak kazanır. 5 bilen, 4 bilen ve 3 bilen kişilere de çeşitli oranlarda ikramiyeler verilmektedir.