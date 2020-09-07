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    • Ekonomi
    • 07.09.2020 08:26
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    • 07.09.2020 08:26
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    'de yayımlandı! 35 personel alacak

    Kurumun 'de yayımlanan ilanına göre, alınacak 35 kişi 'da kısmi süreli proje personeli (aday araştırmacı) olarak edilecek.

    TÜBİTAK 35 personel alacak

    Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (), Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü (SAGE) biriminde görevlendirilmek üzere 35 personel alımı yapacak.

    Kurumun 'de yayımlanan ilanına göre, alınacak 35 kişi 'da kısmi süreli proje personeli (aday araştırmacı) olarak edilecek.

    Adaylar, sınava ilişkin ayrıntılara TÜBİTAK'ın resmi internet sitesinin (www.tubitak.gov.tr) yanı sıra Aile, Çalışma ve Bakanlığı ile Türkiye İş Kurumunun internet sayfalarından da ulaşabilecek.

    Alımlar için son başvuru tarihi 21 Eylül olarak belirlendi.

    Başvurular, TÜBİTAK İş Başvuru Sistemi (https://kariyer.sage.tubitak.gov.tr) üzerinden gerçekleştirilebilecek.

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    Haberler Ekonomi Resmi Gazete'de yayımlandı! TÜBİTAK 35 personel alacak
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