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    • 07.09.2020 19:26
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    Romanya'dan Türkiye'nin 'deki keşfine destek! "Dikkatler Karadeniz'e çevrilecek"

    , , , Türkiye'nin 'de bulmasından memnuniyet duyduğunu belirtti. Popescu bu sayede küresel sektörünün dikkatlerinin Karadeniz'e çevrileceğini ifade etti.

    Dikkatler karadenize çevrilecek

    , , , Türkiye'nin 'de bulmasından memnuniyet duyduğunu belirtti.

    Çevrim içi düzenlenen FOREN 2020 Konferansı'nın açılışında konuşan Popescu, "Türk dostlarımızın Karadeniz'de doğal gaz keşfetmesinden çok mutluyuz. Aynı şekilde Bulgaristan'ın da." diyerek Karadeniz bölgesinde olmaktan gurur duyduklarını ifade etti.

    Karadeniz'in yeni doğal gaz kaynakları sunduğunu belirten Popescu, dünyasının ilgisinin keşiflerle bu bölgeye döneceğini kaydetti.

    Ülkesinin son zamanlarda Karadeniz'de yeni yataklar keşfettiğini de hatırlatan Popescu, Romanya sularında önemli doğal gaz yatakları bulan yatırımcıların mevcut mevzuat nedeniyle iki yıldan fazla süredir kaynakların çıkarılmasını ertelediklerini sözlerine ekledi.

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    Haberler Ekonomi Romanya'dan Türkiye'nin Karadeniz'deki doğal gaz keşfine destek! "Dikkatler Karadeniz'e çevrilecek"
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