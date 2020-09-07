İŞÇİ FESHEDEBİLİR Mİ?

Kanunda ücretsiz izin durumunun işçi açısından haklı neden oluşturmayacağı belirtiliyor. Milliyet'te yer alan habere göre, İşçi bu nedenden dolayı kıdem tazminatı talep edemiyor. Fakat son uzatma ile birlikte ücretsiz izin süresi uzunca bir döneme yayılmış olduğundan, işçinin gelirinin altında bir gelirle uzunca bir süre iş sözleşmesini feshedememesi çeşitli tartışmaları beraberinde getiriyor. Konu hakkında son sözü yargı söyleyecek.

YÜKSEK İDARİ PARA CEZASI

Ahlak ve iyiniyet kurallarına aykırı bir davranış olmadan işçinin iş sözleşmesini fesheden işveren veya işveren vekiline bu durumda olan her bir işçi için brüt asgari ücret tutarında idari para cezası uygulanması öngörülüyor.