Resmi Gazete'de yer alan Cumhurbaşkanı kararına göre; 4857 sayılı İş Kanunu uyarınca işverenin 3 aylık süre ile çalışanını işten çıkarma yasağı, 17 Eylül 2020'den itibaren 2 ay daha uzatıldı. İşten çıkarma yasağı bitiş tarihi Kasım'a kadar tekrar uzatıldı.
Kanun yürürlüğe girdikten sonra işveren ancak işçinin ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan davranışlarına dayalı olarak fesih yapabilmeye başladı.
Kanuna 27 Temmuz'da eklenen ibare ile belirli süreli iş veya hizmet sözleşmelerinde sürenin sona ermesi, işyerinin herhangi bir sebeple kapanması ve faaliyetinin sona ermesi, ilgili mevzuatına göre yapılan her türlü hizmet alımları ile yapım işlerinde işin sona ermesi hallerinin de fesih yasağı kapsamında olmadığı belirtildi.
İşverene fesih yerine işçiyi ücretsiz izne çıkarma hakkı tanındı. İşveren işçiden onay almadan ücretsiz izin uygulamasını başlatabiliyor.
Ücretsiz izne çıkartılan işçilere kısa çalışma ödeneğinden yararlanamamaları halinde işsizlik sigortası fonundan günlük 39.24 TL nakdi ücret desteği veriliyor. Ücretsiz izin süreleri iki ay süreyle uzayan işçiler iki ay daha nakdi ücret desteği alabilecekler.
İŞÇİ FESHEDEBİLİR Mİ?
Kanunda ücretsiz izin durumunun işçi açısından haklı neden oluşturmayacağı belirtiliyor. Milliyet'te yer alan habere göre, İşçi bu nedenden dolayı kıdem tazminatı talep edemiyor. Fakat son uzatma ile birlikte ücretsiz izin süresi uzunca bir döneme yayılmış olduğundan, işçinin gelirinin altında bir gelirle uzunca bir süre iş sözleşmesini feshedememesi çeşitli tartışmaları beraberinde getiriyor. Konu hakkında son sözü yargı söyleyecek.
YÜKSEK İDARİ PARA CEZASI
Ahlak ve iyiniyet kurallarına aykırı bir davranış olmadan işçinin iş sözleşmesini fesheden işveren veya işveren vekiline bu durumda olan her bir işçi için brüt asgari ücret tutarında idari para cezası uygulanması öngörülüyor.
Bahsedilen Geçici 10. madde kapsamında ücretsiz izne gönderilip kısa çalışma ödeneğinden yararlanamayan işçiler veya herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan yaşlılık aylığı almamak şartıyla, 15 Mart 2020 ile Kanunun yürürlüğe girdiği tarihler arasında iş sözleşmesi işsizlik ödeneğine hak kazandıracak nedenlerden biri ile sona eren ve fakat diğer şartları sağlamadığı için işsizlik ödeneği alamayan işçiler nakdi ücret desteği alabiliyorlar.
NAKDİ DESTEK
Geçici 10. maddede işsizlik sigortası fonundan günlük 39.24 TL nakdi ücret desteği öngörülüyor.
Ücretsiz izin gösterilip çalıştırılan işçiler için işverene her işçi ve her ay için brüt asgari ücret tutarında idari para cezası düzenlenmiş durumda.
Ayrıca ödenen nakdi ücret desteği de ödeme tarihinden itibaren yasal faizi ile birlikte alınacak.
Bu durum ayrıca işçiler açısından iş sözleşmesinin feshi için haklı neden sayılacaktır.