Öğretmenler, 2020-2021 yılının göreve başlama tarihinin yaklaştığı bu günlerde her yıl eğitim-öğretim yılının eylül ayında ödenen kırtasiye yardımını diğer bir adıyla eğitim-öğretim ödeneğinin miktarını araştırmaya başladılar. Milli Eğitim Bakanlığı, her yıl ilçe milli eğitim müdürlükleri aracılığıyla öğretmenlere eğitime hazırlık ödeneği ödüyor. Ödeneğin tutarı, hakem kurulu kararıyla bin 210 lira olarak belirlendi. Ödeneğin damga vergisi kesilmiş, yani net tutarı ise bin 200 lira 82 kuruş olacak. Öğretim yılına hazırlık ödeneği, ilköğretim ve okul müdürleri ile yardımcıları, cezaevi okullarında çalışan öğretmenler, yönetici, eğitim uzmanı ve eğitim uzman yardımcıları da dahil olmak üzere fiilen öğretmenlik yapanlara ödeniyor.