ABD'de özellikle teknoloji hisselerinde marttan beri devam eden yükseliş trendi ve hazirandan bu yana kırılan rekorlar sonrası perşembe günü etkisini artıran satışlar haftanın son işlem günü de devam etti.

Cuma günü ABD'de açıklanan tarım dışı istihdam verisinin ağustosta 1,37 milyon kişi artması ve işsizlik oranının yüzde 8,4'e düşmesine karşın Dow Jones endeksi yüzde 0,56, S&P 500 endeksi yüzde 0,81 ve Nasdaq endeksi yüzde 1,27 değer kaybetti.

Analistler, ABD'de bugün işçi bayramı nedeniyle piyasaların kapalı olacağını belirterek, hafta genelinde ise cuma günü açıklanacak enflasyon verisinin takip edileceğini söyledi. Teknoloji hisselerindeki satış baskısının devam edip etmeyeceğinin tüm piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını ifade eden analistler, dolar endeksinde ise geçen haftaki toparlanma sonrası 93 seviyesinin izlenmesi gerektiğini bildirdi. Dolar endeksi, geçen hafta 91,7 ile Nisan 2018'den bu yana en düşük seviyesini görmesinin ardından toparlanarak haftalık bazda yüzde 0,7 artışla 92,98'e çıktı.

Avrupa tarafında, cuma günü pay piyasalarında satıcılı bir seyir izlendi. Avro/dolar paritesindeki yükseliş eğiliminin geçen hafta yerini sınırlı da olsa düzeltmeye bırakmasına karşın hisse senetleri, haftanın son işlem günlerindeki satıcılı seyirle bir önceki hafta kapanışına göre ortalama yüzde 1'in üzerinde değer kaybetti. Haftanın son işlem gününde ise Almanya'da DAX endeksi yüzde 1,65, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,88 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,89 geriledi.