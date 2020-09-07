Otomatik BES'te pazarın ilk üç şirketi sırayla Ziraat Hayat ve Emeklilik, Halk Hayat ve Emeklilik, Vakıf Emeklilik. Bu durumda Türkiye Hayat ve Emeklilik 5.7 milyar lira fon büyüklüğü ve 2.3 milyon çalışan sayısı ile otomatik BES'te ilk sıraya oturmakla kalmıyor; fon büyüklüğünün yüzde 56.70'ine, çalışan sayısının da yüzde 36.72'sini yönetmiş oluyor.

Birleşme ile Türkiye Hayat ve Emeklilik, hayat sigortaları pazarında 2.6 milyar lira üretim ile ilk sıraya oturuyor ve pazarın yüzde 30'una hakim oluyor.