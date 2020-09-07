"Bölgede kamulaştıran metruk binalar yıkıldı. Mezarın bire bir benzerinin de yer alacağı müze projesi Kültür ve Turizm bakanlığımız tarafından hayata geçirilecek.

2010 yılında UNESCO Dünya Geçici Miras Listesinde yer alan Hekatomnos Anıt Mezarına ait projede 2010 yılından günümüze kadar yapılan kazı çalışmaları ile açığa çıkarılan yaklaşık 4 bin parçalık aplik buluntu ile kemik ve fildişi buluntular, mermer, bronz objeler bakanlık tarafından hayata geçirilecek Proje kapsamında açılacak olan Hekatomnos Müzesi'nde sergilenecek.