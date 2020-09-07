Türkiye'deki füze endüstrisi ve Baykar şirketini de ziyaret ettiklerini belirten Los, "Buradaki ürün odaklı yaklaşımdan çok etkilendim. Biz de Antonov'da bu yaklaşımı kullanıyoruz." dedi.

Türkiye ve Ukrayna arasında havacılık sektörü alanındaki ilişkilerin 2013'te AN-158 için başladığını hatırlatan Los, "Türk meslektaşlarım ve arkadaşlarımla o günden beri yakın temas içindeyiz. Bu sayede artık en yüksek seviyedeki yöneticiler AN-178 ortak üretimi için potansiyel ortaklığı konuşabiliyor." değerlendirmesinde bulundu.