Son dakika haberine göre, motorindeki 21 kuruş indirim duyuruldu. Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) tarafından yapılan açıklamaya göre motorin fiyatlarında indirime gidildiği belirtildi. Şimdi araç sahipleri "Motorin fiyatları ne kadar oldu?" sorusuyla ilgili araştırmalarını sürdürüyor.
MOTORİN FİYATLARI NE KADAR OLDU?
Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) alınan bilgiye göre, Ankara'da ortalama 6,16 liradan satılan motorinin litre fiyatı ise 5,95 lira olacak.
Motorinin litresi İstanbul'da 6,11 liradan 5,90 liraya, İzmir'de 6,20 liradan 5,99 liraya inecek.
AKARYAKIT FİYATLARININ HESAPLANMASI
Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.
BRENT PETROLÜN VARİLİ 42,04 DOLAR
Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 42,04 dolardan işlem görüyor.
Geçen haftaya göre yüzde 1,14 azalış kaydeden Brent petrolün varil fiyatı pazar günü 41,64 dolara kadar gerileyerek hafta sonunu 41,66 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili, bugün saat 09.36 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,9 artışla 42,04 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 39,20 dolardan alıcı buldu.
Genel olarak azalış eğiliminde olan ve temmuzdan bu yana en sert düşüşü kaydeden petrol fiyatları, güne Asya piyasalarındaki tepki alımlarıyla yükselişle başladı.
Fiyatların geçen haftaki düşüşünde, Suudi Arabistan'ın milli petrol şirketi Saudi Aramco'nun ekim ayı için ihracat fiyatlarında indirime gitme kararı etkili oldu. Dünyanın en büyük petrol ihracatçısının Asya ve ABD'ye petrol satış fiyatını düşürme kararı, dünya genelinde yeni tip koronavirüs vakalarında görülen artışın petrol talebini daha da azaltacağı endişeleriyle birleşince fiyatların gerilemesine yol açtı.
Dünya genelinde artan Kovid-19 vaka sayısı, küresel ekonominin hızlı toparlanacağına dair beklentileri olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor.
Öte yandan, yaz sezonunun sona ermesiyle ABD, Avrupa ve Asya'nın büyük ekonomilerinde taşıt kullanımı ve benzin tüketiminin azalması da fiyatları baskılıyor.
Brent petrolde teknik olarak 42,12 ile 42,16 dolar aralığının direnç, 41,95 ile 41,93 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.