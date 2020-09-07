Son dakika haberine göre, motorindeki 21 kuruş indirim duyuruldu. Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) tarafından yapılan açıklamaya göre motorin fiyatlarında indirime gidildiği belirtildi. Şimdi araç sahipleri "Motorin fiyatları ne kadar oldu?" sorusuyla ilgili araştırmalarını sürdürüyor.

MOTORİN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) alınan bilgiye göre, Ankara'da ortalama 6,16 liradan satılan motorinin litre fiyatı ise 5,95 lira olacak.

Motorinin litresi İstanbul'da 6,11 liradan 5,90 liraya, İzmir'de 6,20 liradan 5,99 liraya inecek.